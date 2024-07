Tutti frutti... cu dragoste (7). Muza

Thanksgiving Day.De când am intrat în NATO, aștept și eu Ziua Recunoștinței. (Peneș Curcanul)

Carpe Diem!Nu-ți fă planuri de viitor. Crede-mă, omule! (Nostradamus)

Etape.”Pentru a cuceri o femeie, trebuie, înainte de toate, să-i placi... s-o impresionezi cu ceva. Apoi s-o dezbraci, după care să găsești modalitatea de a o îmbrăca la loc. În cele din urmă – ca să te și lase să pleci – trebuie s-o enervezi, s-o superi cu ceva.” (Jean Giraudoux)

Offf! Of, femeile: se îmbracă în fustiţe mini şi bluze decoltate, dar nu vor să te uiţi la fundul şi la sânii lor!

Mici.“PSD e un partid atât de mare încât au loc și cei care vor mici.“ (Mircea Geoană)

Vinietă.”Ea-i gol-goluţă ca-n budoar, / cu,-nmănuşată, mâna-i, doar, / cea dreaptă – căci într-însa are / un vrednic şoim de vânătoare; / iar în cea stângă, un inel / ce pune-i-l în deget el, / cel făr’ de teamă, nici prihană / (sans peur, adică, ni reproche), / ce are vinul roş / drept hrană subtilă şi se preocupă / să-nchine-n cinstea ei o cupă, – / ce, lacom, umple-se-ntr-o goană / gâl-gâl, de-a dreptul din butoană, / al cărei fund are figură / de om sau… lună – cu ochi, gură / şi nas care, de fapt, e cepul / recipientului ce-ncepu-l / şi-l beau spre a se face plodnici / preafericiţii miri-logodnici. / Arpegii unduie, de harpe, / în chip de panglici şi eşarpe / ce-aduc a şerpi / blajini şi sterpi / în jurul junilor superbi / şi blagorodnici, / printre ierbi / de leac şi lujeri zvelţi şi rodnici. / Doar şoimul nu ştiu ce meneşte, / căci nu cuvântă omeneşte.” (Șerban Foarță)

Femei.1. „Secretul unei căsnicii fericite continuă să rămână un secret.” (Henry Youngman, violonist englez). 2. „Nu judeca un om după hainele sale. Judecă-l după ale soţiei sale.” (Thomas R. Dewar, om de afaceri scoţian). 3. „Un studiu cuprinzător, realizat de poliţie, arată că nicio femeie nu şi-a ucis soţul în timp ce acesta spăla vasele.” (Earl Wilson, jurnalist american). 4. „Alături de fiecare om de succes se află o femeie care spune că nu are cu ce să se îmbrace.” (James Stewart, actor american)

Ejaculare (ante portas). “Nu poți să conduci organizația PSD București dacă ești pămpălău, că te ejaculează.“ (Marian Vanghelie)

Bărbat. „Bărbatul începe prin a fi un tub digestiv, apoi un sex, uneori un creier.” (Artur José)

Comic.“Soțul meu poate face treaba a doi bărbați. Din păcate, acei bărbați sunt Stan și Bran” (Jo Brand)

Muza.”Aveam o muză. Ea se supărase. / Nu mai prăjea-n tigăi pești fără oase, / Nu mai vroia în pat să stea de-a-ndoase, / Și-a luat oglinda, rujul și plecase! / Și am rămas să sufăr lâng-un cufăr / Plin tot cu chiloței din flori de nufăr / Și cu sutiene mari din crizanteme / Căci sânii ei erau ca două steme / Municipale, având turnuri cu crenele / În bătăliile duse cu mine, grele, / Și oh!, ce nostalgie și durere, / Cu fel de fel de rupte portjartiere / De care atârnau ciorapi cerești / Ce-ți luau gândirea numai de-i privești / Și băsmăluțe roz, cu monogramă, / Prinse în chica ei de dulce damă / Cu câte-un riți-piți, câte-o clamă / De aur, de argint sau chiar de cuarț, / Lacuri de ojă, piepteni cu dinți sparți, / Pantofi cu toace, fundul să-i înalți / Când sprijinită-i de pereți sau garduri, / Rimeluri cu sidef, pudre și farduri / Și alte zeci și sute, mii de fleacuri, / De-mi trebuiau, ca să le număr, veacuri... / Dar eu plângeam cu mințile-n neștire, / Lipsit de-a pururi de celesta ei simțire...” (Emil Brumaru)

Dubiu.“Cred că sunt bisexual. Fac sex de două ori pe an” (Rodney Dangerfield)

Motivație.“Sexul interrasial este probabil cel mai bun din lume, pentru că-ți dă multă motivație. Nu prestezi doar pentru tine, faci eforturi să-ți reprezinți cât mai bine rasa” (Bill Burr)

Fumat.Un bărbat s-a lăsat de fumat. În 6 ani, cu banii economisiți, și-a luat o mașină. A doua zi a murit în accident. Haideți la o țigară!

Insomnii.Soţia a venit acasă abia spre dimineață. Soțul ţipă: - Unde ai fost? Eu nu am dormit toată noaptea! Soția, obosită, dar fermă, autoritară: - Dar tu crezi că eu am închis vreun ochi!?

”Sloi”.De obicei se procedează astfel la sfârșitul văratului de la stână. Se aleg din turmă oile cele mai grase (de obicei acestea sunt sterpe). Se pune oaia întreagă (curățată și spălată) la fiert, într-un cazan în care s-a adăugat şi apă. Are loc un proces de fierbere îndelungat, moderat termic prin fierberea apei şi înlocuirea acesteia, periodic, cu seul care iese din carne. Când se desprinde carnea de pe oase, se întrerupe fierberea și se scot oasele şi bucățile de calitate inferioară (cele cu zgârciuri). Se continuă fierberea numai cu carne bună, până se îndepărtează toată apa. Se lasă să se răcească. Are loc o solidificare, o formare a unei mase consistente, solide. Se scoate masa compactă din oală şi se agață în grindă, legată cu sfori de cânepă. Se consumă treptat, timp îndelungat, prin tăiere de felii. Nu este necesară altă prelucrare. Variantă. Sloi tradițional (Vânători - Neamț): Carnea de oaie se fierbe cu sare şi piper până se desprinde carnea de pe os. Carnea (25-30 kg) se amestecă cu 3-4 kg de ceapă tocată. Se fierbe până când seul iese deasupra. Se poate servi rece sau încălzit. Este un foarte bun pansament stomacal. Sloiul se poate prepara şi cu carne de vită. Deosebirea constă în faptul că cel din carne de vită nu se sleiește cum trebuie.

Ziduri albe.”Între toți cei părtași la iubire și părtași la moarte / Au început să crească, încet și neîncetat, ziduri albe. / Să crească spre cerul înalt către încă nedespărțitele stele / Frumoase ziduri albe, de netedă piatră opacă, tăcute și tari. / neoprite ziduri, crescând ca niște ființe vii, prin ziuă și noapte / Nepăsător păstrătoare de memorie, ca orice soartă / Ca orice osândă mai sus așezată decât orice vină a noastră / Frumoase, albe... și tot mai înalte ziduri / Pe care nu se arată în timp semn ori pată... / Nici măcar umbra ori semnul celor părtași la iubire și părtași la moarte.” (Petru Creția)

Erecție. O fetiţă de 5 ani se plimba cu mama ei de mână pe o stradă din Cluj, când la un moment dat se întâlnesc cu un căruţaş. Calul acestuia tocmai avea o erecţie babană… şi fetiţa, curioasă, întreabă: – Mamă ce are calul ăla acolo? – Nu are nimic, dă-i pace, zice mama ca să îi distragă atenţia. La care căruţaşul ofuscat (pe drept cuvânt, aș zice eu!): – Apoi doamnă… domnuță dragă, dacă şi ăsta-i nimic… Cum o fi „aia” a domnului matale…!? (Scuze pudibonzilor)

Făt Frumos. Făt-Frumos vine la împărat: – Mi-am îndeplinit promisiunea, uite aici capul zmeului. – Da? Ok, și eu îmi țin promisiunea. Uite aici… mâna prințesei!

Red Army.Un tip de vreo 18 ani stătea toată ziua pe net: chat, sex virtual, site-uri porno etc. Într-o zi, bunicu’, sătul de inepțiile nepotului, îi zice: – Auzi, nepoate, eu când eram de vârsta ta, m-am dus cu prietenii la Viena. Am intrat în primul bordel și am făcut un chef pe cinste: am mâncat tot ce-am găsit pe-acolo, am băut toată băutura, după care am urcat la etaj și am regulat toate curvele. La sfârșit, când am coborât, ne-am pișat pe mese și pe barul de la parter, după care am plecat fără să plătim. Ăluia mic îi place ideea și dispare de-acasă o săptămână. Când se întoarce, era vânăt peste tot, c-o mână și-un picior în ghips. – Ce-ai pățit, nepoate?, îl întreabă moșu’. – Am fost și eu cu prietenii la Viena. Am intrat în primu’ bordel. Am mâncat tot ce-am găsit p-acolo, am ras toată băutura, apoi am mers la etaj și am regulat toate curvele. Când am coborât ne-am pișat pe mesele și pe barul de la parter, iar când să plecăm fără să plătim, au apărut 4 gorile și ne-au bătut de ne-am căcat pe noi. – Auzi, nepoate, da’ cu ce te-ai dus tu la Viena? – Păi, am mers cu Atlassib. La promoție... 40 euro dus-întors până la Viena... Da’ tu, bunicule? – Eu? Cu Armata Roșie, în ’45!

Doctor.Justiția noastră este bolnavă. (un doctor în drept)