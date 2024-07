Evenimente culturale

La sfârșitul săptămânii trecute, municipiul Fălticeni a fost martorul unei serii de evenimente culturale deosebite, organizate de Muzeul Fălticenilor „Vasile Ciurea”, Muzeul de Artă „Ion Irimescu” și Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”. Aceste manifestări au fost incluse în programul „Zilele Municipiului Fălticeni” și au atras un public numeros, dornic să redescopere istoria și patrimoniul local.

Printre evenimentele notabile s-a numărat aniversarea a 110 ani de la înființarea Muzeului Fălticenilor. Cu acest prilej, s-a organizat o expoziție de pictură intitulată „Natura în metamorfoze cromatice”, care a prezentat lucrări ale unor pictori renumiți din patrimoniul Muzeului de Artă „Ion Irimescu”. De asemenea, Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” a marcat finalizarea donației „Ecaterina și Grigore Ilisei”, îmbogățindu-și astfel colecțiile cu materiale valoroase.

Înființat în anul 1914 de către profesorul Vasile Ciurea, Muzeul Fălticenilor a reprezentat un pilon al culturii locale și naționale timp de 54 de ani, până la desființarea sa în 1968. În perioada de glorie, muzeul adăpostea peste 7.000 de piese expuse în 11 secțiuni tematice, precum și o bibliotecă impresionantă de peste 4.000 de cărți, documente și manuscrise.

Prof. Gheorghe Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, a vorbit despre reabilitarea clădirii emblematice Casa Cantacuzino - Pașacanu, care găzduiește acum Muzeul Fălticenilor „Vasile Ciurea” și Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”.

„Istoria Muzeului <Vasile Ciurea> este foarte lungă, are 110 ani. În urmă cu 56 de ani s-a desființat Muzeul Fălticenilor <Vasile Ciurea>, dar am avut șansa, în anul 2021, să redeschidem și să reabilităm o clădire emblematică, Casa Cantacuzino – Pașacanu, în care a funcţionat acest muzeu, apoi Biblioteca Municipală. Acum această clădire are un dublu nume, Muzeul Fălticenilor <Vasile Ciurea> și Biblioteca Municipală <Eugen Lovinescu>.

Efectele trecerii timpului peste această clădire erau vizibile, eram obligați moral și juridic să o reabilităm, era o clădire de patrimoniu și trebuia tratată diferit față de alte clădiri, ceea ce a dus la deviz foarte generos pe care municipiul Fălticeni nu avea cum să îl acopere din resurse proprii. Printr-un proiect cu finanțare europeană și guvernamentală am obținut finanțare pentru clădirea care avea destinația de muzeu. Printr-un efort susținut am reușit ca din această clădire să facem două, biblioteca și muzeul. Așa am devenit eligibili și am reabilitat întreaga clădire, fiind obligați să avem și acest spațiu expozițional dedicat lui Vasile Ciurea. Aici se regăsește doar o mică parte a colecției profesorului Ciurea, restul fiind dată, când s-a desființat muzeul, la Iași, Ruginoasa, Suceava și la celelalte muzee din Fălticeni”, a explicat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Valoarea patrimoniului cultural

Istoricul și scriitorul Grigore Ilisei a subliniat importanța marcării acestui moment aniversar, menționând că, deși muzeul original nu mai există, lucrarea lui Vasile Ciurea rămâne un reper esențial în istoria Fălticenilor.

„Deși muzeul care a fost întemeiat atunci este doar o amintire, și e păcat, importanța o dă faptul că este lucrarea unui om providențial. Acest om, în multe ipostaze a zidit în acest oraș și una din operele fundamentale a fost acest muzeu, Muzeul Sucevei, cum se chema atunci. În România anului 1914, când s-a ctitorit acest muzeu, în condiții modeste cum se întâmplă la început, mai existau patru muzee orășenești: la Constanța, la Galați, Târgu Jiu și unul la Hârșova. Acesta a fost al cincilea muzeu regional, cum i se spunea, care este creația lui Vasile Ciurea.

Ceea ce avem astăzi mi se pare impropriu a-i spune muzeu, este un spațiu memorial și cred că în viitor ar trebui să se numească Spațiul memorial Vasile Ciurea”, a declarat Grigore Ilisei, subliniind nevoia de a păstra vie memoria acestui important loc cultural.

O moștenire culturală durabilă

Muzeograful Monica Dejan, de la Muzeul Bucovinei Suceava, a evidențiat importanța muncii lui Vasile Ciurea și a colegului său Artur Gorovei în colectarea și păstrarea unui patrimoniu cultural inestimabil. „Acest nou muzeu apărut pe locul unui muzeu vechi este un început pentru comunitate, dar și pentru a dezvolta un spațiu muzeal. Piesele care ne-au trecut prin mâini au fost deosebit de interesante, cele mai valoroase fiind expuse în acest muzeu. Participarea la această acțiune de inventariere a fost foarte interesantă și pentru noi, deoarece am avut acces la un patrimoniu care nu a fost cercetat o perioadă lungă de timp”, a precizat Monica Dejan.

Prof. Adriana Munteanu, muzeograf la Muzeul Fălticenilor, a dat citire procesului-verbal care a stat la baza înființării acestui muzeu în 1914 şi a vorbit despre „Două decenii de muncă 1914-1934” a profesorului Vasile Ciurea pentru că „importanța unui muzeu regional este uneori mai mare decât chiar a unui muzeu general. Pe când în acesta din urmă, ce este al nostru se pierde față de însemnătatea bogățiilor adunate de pe aiurea, într-un muzeu regional trăiești o clipă în atmosfera caldă, patriarhală, a unui colțișor de țară care evocă amintiri plăcute și deșteaptă, fie progres, fie o mai adâncă dragoste față de oamenii frământați de nevoi și neajunsuri. Muzeele regionale pot avea, însă, de multe ori și o însemnătate științifică, deoarece pot cuprinde numeroase obiecte rare care, de altfel, ar rămâne pierdute, distruse, fie de vreme, fie de oameni”, după cum spunea Vasile Ciurea, în „Catalog sumar și călăuza Fălticeni, 1940”.

Evenimentul desfășurat pe 18 iulie, în cadrul „Zilelor Municipiului Fălticeni”, a reușit să aducă în prim-plan bogata moștenire culturală a orașului și să reafirme importanța conservării și promovării patrimoniului local. Prin aceste acțiuni, Muzeul Fălticenilor, Muzeul de Artă „Ion Irimescu” și Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” și-au consolidat rolul de gardieni ai istoriei și culturii Fălticenilor, asigurându-se că aceste comori vor fi apreciate și de generațiile viitoare.

Vernisajul Expoziției de Pictură „Natura în metamorfoze cromatice”

În cadrul evenimentului dedicat aniversării a 110 ani de la înființarea Muzeului Fălticenilor a avut loc şi vernisajul expoziției de pictură intitulate „Natura în metamorfoze cromatice”. Expoziția reunește lucrări semnate de pictori foarte cunoscuți, aflate în patrimoniul muzeului, multe din ele oferite în timpul vieţii maestrului Ion Irimescu și explorează diversitatea și frumusețea naturii prin intermediul culorilor și formelor.

Vizitatorii au avut ocazia să admire opere de artă ce ilustrează peisaje, flori și alte elemente naturale, fiecare tablou fiind o interpretare personală a artiștilor asupra metamorfozelor naturii sau a locului de baştină, cum este cazul pictorului Ion Grigore. Evenimentul a fost un prilej de reflecție asupra legăturii profunde dintre om și natură, precum și o celebrare a talentului și creativității artiștilor care contribuie la îmbogățirea patrimoniului cultural local.