„Orfelinatul CFR <Regina Maria>”

„Orfelinatul CFR <Regina Maria> Burdujeni, la iniţiativa şi stăruinţa d-nei directoare V. Genoi, şi-a inaugurat în biserica <Teodoreni>, ctitorie a Movileştilor, corul şcoalei profesionale, sub îndrumarea S. Sale, preot I. Popovici şi conducerea efectivă a doamnei L. Milano, profesoara de muzică. Prin această realizare se va desăvârşi nu numai educaţia religioasă a elevilor, ci se va împlini poate şi un deziderat nemărturisit al credincioşilor burdujeneni: mai mult popor la biserică şi mai ales intelectuali”.

„Suceava”, Anul I, nr. 28, 15 Mai 1936”.

„Sectorul zootehnic”

„Gospodăria colectivă din Horodnic de Sus, raionul Rădăuţi, are un sector zootehnic puternic dezvoltat. În prezent fermele de animale cuprind 331 taurine, din care 127 vaci şi juninci montate, 870 oi, 140 porci. Efectivele de animale sînt mereu în creştere. Din prăsila proprie, la sfîrşitul acestui an, se va ajunge la 407 taurine, din care 250 vaci şi juninci, 250 porci, oi şi altele. Majoritatea îngrijitorilor de animale sînt colectivişti harnici cu multă dragoste de muncă. Pentru o cît mai bună îngrijire şi furajare a animalelor în scopul obţinerii de producţii sporite, la recomandarea organizaţiei de partid, consiliul de conducere al gospodăriei a repartizat să lucreze în sectorul zootehnic cei mai buni oameni. Majoritatea îngrijitorilor de animale în frunte cu comuniştii depun tot interesul pentru obţinerea celor mai bune rezultate. Bunăoară, pe primele patru luni ale acestui an, gospodăria a obţinut aproape 600 litri lapte pe cap de vacă furajată, peste 21.000 litri lapte fiind predaţi la ICIL pe bază de contract”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5106, Suceava, Mai 1964.