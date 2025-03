“Muzeu Etnografic Românesc, la Suceava”

„De mai bine de un an de zile, mă port cu gândul de a începe o acţiune intensivă, în vederea înfiinţării unui <Muzeu Etnografic Românesc>, al judeţului Suceava. Ideea aceasta am răspândit-o abia de-o săptămână printre intelectualii din oraşul nostru şi am deplina convingere că ea va prinde consistenţă şi într-o bună zi, vor porni la muncă spornică...Apelez, deci, la toţi intelectualii şi conducătorii satelor noastre (preoţi, directori şcolari, învăţători, primari, notari, secretari comunali etc), să mediteze asupra acestei idei şi când vom începe a o traduce în practică să ne sprijinească din toată inima.”

„Suceava”, Anul I, nr. 11-12, Martie 1935.

„Adevărul” bate din nou cu pumnul în masă...

„<Adevărul>, fost <Scînteia>, fost <Scînteia poporului> bate din nou cu pumnul în masă.După ce faci asta 45 de ani impunînd presei româneşti o nedreaptă şi umilitoare stare de subaltern, este greu să te obişnuieşti cu ideea că acum, aşa ceva nu se mai poate, sau n-ar trebui să se mai poată. Care este nemulţumirea fostului organ al PCR? Tirajul. Celor din conducere li se pare inacceptabil ca tirajele ziarelor <Adevărul> şi <România liberă> să fie egale, invocînd numărul mai mare al abonamentelor la ziarul <Adevărul>. Principial, corect. Numai că, se pare, conducerea ziarului <Adevărul> suferă de amnezie. Uită de pildă că abonamentele la ziarul <Scînteia> erau, în bună parte, obligatorii şi că la sfîrşitul anului trecut se făcuseră deja abonamente (pentru <Scînteia>) pe primele luni ale anului 1990. Evident schimbarea numelui ziarului din <Scînteia> în <Scînteia poporului> şi apoi în <Adevărul> nu a fost urmată şi de restituirea banilor pe abonamente, acestea rămînînd valabile în continuare...Oricum e clar. <Adevărul> bate din nou cu pumnul în masă”.

„România liberă” (ziar independent, de opinie, informaţie şi reportaj), Anul XLVIII, nr. 14093 (serie nouă nr. 59), Vineri 2 martie 1990.