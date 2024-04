„Trebuşoare de-ale primarului...”

„Bine cunoscutul primar naţional-ţărănist din Poeni, judeţul Suceava, care se numeşte Nicolae Ungurean, îşi face de cap nu numai în primărie, când începe să scoată afară pe consilierii comunali aleşi în baza legii, cum s’a arătat în ziarul nostru din 14 Martie a.c., dar şi în afară de primărie se apucă de trebuşoare pentru care ajunge în faţa judecătorilor. Astfel, într-un dosar al Judecătoriei Suceava, el e pârât că a furat o căpiţă de lucernă de pe ogorul unui gospodar din Poeni. Şi acest om e primar, conducătorul unei comune! Şi acest primar sare cu batjocură şi cu bătaie la alţi gospodari cinstiţi şi cumsecade!”.

„Vremea Nouă”, Anul II, Nr. 11, 2 Aprilie 1931.

„Chiabur sabotor”

„Un chiabur din comuna Plăvălar, judeţul Suceava, un vechi sabotor, a căutat şi de această dată să inducă în eroare autorităţile administrative comunale, declarînd la recensămîntul oilor mai puţin cu 11. Prin vigilenţa muncitorilor agricoli şi a organizaţiei de Partid, acest chiabur a fost descoperit şi demascat în faţa ţărănimii muncitoare din comună căreia i s’a arătat cine sunt aceste lipitori ale satelor care nu se mai satură sugînd vlaga ţăranilor săraci şi mijlocaşi”.

„Lupta poporului”, Anul III, nr. 507, Suceava, Joi 31 Martie 1949.

„Noi, colectiviştii”

„Folosind creditele acordate de stat şi posibilităţile proprii, noi, colectiviştii din Bucecea, am hotărît ca în acest an să cumpărăm 150 juninci, 100 oi, 20 scrofiţe şi 180 purcei. Purceii îi vom creşte şi îngrăşa pînă la 100-120 kg fiecare, apoi îi vom vinde statului, pe bază de contract. În scopul asigurării bazei furajere, afară de faptul că avem însămînţate din toamnă 12 ha cu secară pentru masa verde am stabilit să cultivăm 80 ha cu porumb siloz (din care 25 ha le vom iriga), precum şi 50 ha cu trifoi, 20 ha cu borceag, 27 ha cu lucernă pentru masă verde. Vom construi un grajd pentru 50 taurine, un padoc pentru viţei, un umbrar pentru tabăra de vară, o maternitate pentru scroafe. Toate aceste adăposturi le vom construi folosind gospodăreşte fondurile proprii şi creditele acordate de stat”.

„Zori noi”, Anul XV, nr. 4142, Suceava, Sîmbătă 1 aprilie 1961.