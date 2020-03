Hanelore ne-a trimis luni după-amiază un mesaj din Paris. Era cu câteva ore înainte ca președintele Emmanuel Macron să anunțe că Franța este în război: ”Suntem într-un război, nu împotriva unei armate sau a unei națiuni, ci împotriva unui dușman invizibil”.

„Până când a apărut prima oară președintele la știri, săptămâna trecută, nimeni nu lua în serios acest virus, parcă Italia și China nu erau pe planeta Pământ. Toată lumea făcea cumpărături, se plimba peste tot, o viață normală.

De când a anunțat președintele că se închid școlile, în ciuda faptului că a menținut alegerile municipale, toată lumea a conștientizat că există un pericol real și în Franța. Deja de vineri dimineață, toate magazinele au început să fie pline, toată lumea a ieșit la cumpărături. Când am ajuns eu pe la prânz la cumpărături, rafturile erau aproape goale. Probabil lumea a început să-și facă provizii pe perioada în care școlile vor fi închise.

Între timp, alegerile au fost duminică, pe 15 martie, s-au desfășurat în condiții foarte normale, un metru distanță, gel dezinfectant peste tot. Din punctul ăsta de vedere au fost organizate perfect, dar între timp virusul s-a răspândit foarte mult, cazurile au început să se dubleze de la zi la zi.

Autoritățile au anunțat ca lumea să nu mai iasă din casă. Astăzi am fost convocată la școală să iau pentru copii materiale de lucru pentru acasă, întrucât toate platformele online sunt deja blocate. Sunt foarte mulți oameni și rețeaua s-a blocat. Probabil astăzi (n.r. - luni, 16 martie) am ieșit ultima oară din casă, am ieșit până la școală, 150 de metri, să iau hârtiile pentru copii ca să aibă de lucru acasă, și de acum nu știu ce urmează, toată lumea e panicată. Pe stradă nu mai e nimeni, când am ieșit până la școală, m-am întâlnit cu o femeie, care când m-a văzut a și traversat de parcă deja eram infectată cu coronavirus. Toate autoritățile insistă să nu ne pierdem calmul și să încercăm să ne comportăm normal, dar de fapt nimic nu mai e normal. Treaba e foarte serioasă, suntem toți îngrijorați.”