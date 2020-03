Discuții

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre posibilitatea ca Andrei Chindriș (21 de ani) să plece de la echipa sa în vară. Acesta a recunoscut că a avut o discuție cu Gigi Becali pentru internaționalul de tineret.

”Am spus pur și simplu că atunci când am jucat ultimul meci acasă cu FCSB am avut niște potențiali cumpărători din Germania. S-au văzut cu cineva din club, n-au lăsat nicio ofertă clară. Nu e nicio discuție clară despre Chindriș. Singura ofertă e de la domnul Becali, recunosc. Am vorbit la telefon, e destul de hotărât, dar nu sunt de acord cu prețul ăsta. Nu mai contează (n.r. - prețul), dar nu e cât cer eu”, a spus Valeriu Iftime, pentru Digi Sport.