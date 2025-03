N-ai economist... vine Dan!

Asistăm la o nouă revoluție industrială bazată pe noi tehnologii (inteligența artificială, biotehnologie, înlocuirea surselor de energie clasice etc.), dar și la modificările sociale și culturale pe care orice transformare radicală le aduce. Societățile umane, dar și persoanele individuale trebuie să se adapteze noului curs al istoriei dacă vor să beneficieze de facilitățile care se dezvoltă. În acest moment, sunt trei mari centre de putere în lume (SUA, China și UE), la care se adaugă puteri zonale (India, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud etc.) ce își revendică și ele locul la "masa bogaților". Consider că ierarhia mondială (mai ales în domeniul civil) va depinde în viitor (parțial și în prezent) de capacitatea de adaptare și asimilare a domeniilor de vârf. Un mare economist spunea că America inventează, China copiază și Europa reglementează. Sunt perfect de acord. Dar modificări rapide vor apărea, se vor "împrumuta" bune practici (adică eficiente) și competiția se va accentua. Iar atât timp cât se desfășoară în limitele transparenței și fără practici neloiale (curs tehnologic, neplata drepturilor de autor, falsificarea produselor etc.) este foarte bine și în folosul tuturor în final, deși vor fi permanent marii câștigători, care au riscat și învins.

În această efervescență economico-socială a apărut la nivelul UE, care este cu un pas în spatele SUA și Chinei, un raport amplu (400 de pagini) coordonat de M. Draghi, ce își propune să analizeze situația celor 27 de membri ai alianței. Nu am capacitatea și nici nu îmi propun să fac o analiză de substanță a raportului, ci doar să prezint niște idei din el pentru că am văzut că este tratat cu "augustă ignorare" de demnitarii noștri ocupați cu "datul la gioale" generalizat. Studiul foarte serios și argumentat pornește de la realitatea economică, socială, juridică și a gradului de integrare a fiecărei națiuni din UE, evidențiind "minusurile" (de ce vă aduce aminte termenul, moșilor?) și propunând soluții în concluziile sale. Un element elocvent și care explică sintetic rămânerea în urmă a economiilor UE este faptul că productivitatea muncii este acum 80% din cea a SUA, iar în 1995 era 95%! Semnal de alarmă? Da! Sau rămânem într-o dulce reverie?

Se propunem "reinventarea economiei" (termen la modă, deci mă conformez) pentru că există potențial. Sub aspect legislativ se consideră absolut necesară reducerea reglementărilor care au ajuns chiar absurde (calitatea castraveților dată și de gradul - unghiul de curbură) și transformarea (normală) a lor în motor al dezvoltării sustenabile și nu într-o frână birocratică. Tot sub aspect juridic (pe când un cod comercial european?) este absolut necesară o adâncire a integrării din simplul motiv că marile proiecte (aeronautică, industria militară, cercetarea în IT sau biotehnologie etc.) presupun fonduri pe care nici marile puteri nu le dispun (nu mai vorbesc de potențialul uman). Avantajul este general și ne-ar menține în cursa mondială a dezvoltării la cel mai înalt nivel. Legat de cele de mai sus, este implicită și o reducere a birocrației și o mult mai mare flexibilitate în angajare și concediere (modelul american).

Sub aspect economic este absolut necesară sprijinirea domeniilor de perspectivă chiar cu împrumuturi la nivel de UE și creșterea datoriilor, măsură aplicată intens de competitori (China în mare parte cu subvenții mascate, interzise de legislația internațională). Este o urgență maximă pentru că punerea în practică a măsurilor de impulsionare economică și efectele lor necesită un timp relativ lung (între 3 și 5 ani). Trebuie suportate și costurile sociale generate de recalificare a forței de muncă, adaptarea învățământului și atragerea de creiere din afara Uniunii, absolut necesare. Robotizarea și inteligența artificială se extind rapid și vor afecta viața tuturor, în bine sau... Cât este România de pregătită? Sper într-un "șut" mobilizator din exterior. Din vest!

Iar cei care se revendică " suveraniști" (mulți nu știu ce înseamnă) trebuie să înțeleagă că patriotismul economic și bunăstarea cetățenilor sunt legate de o colaborare cât mai lărgită. Izolarea înseamnă Coreea de Nord! Sau îmbrățișarea ursului din Est, doamne ferește!