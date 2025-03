Vineri, 28 Martie 2025 (16:20:02)

Un bărbat în vârstă de 63 de ani, din municipiul Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a dus prea departe sfidarea legislației rutiere și inconștiența.

La începutul acestei săptămâni, pe 24 martie, în jurul orei 18.30, Poliția municipiului Fălticeni a fost sesizată cu privire la producerea unui accident în zona Bunești.

Un autoturism Dacia, scăpat de sub control, a ieșit în decor și s-a răsturnat în șanț, în mașină fiind doar șoferul, care a scăpat fără leziuni.

Vasile Diaconu era însă în stare avansată de ebrietate, etilotestul indicând concentrația de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult, baza de date a indicat că același bărbat de 63 de ani are și permisul de conducere anulat pentru alte infracțiuni rutiere.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni au constatat, din cazier, că inculpatul are permisul anulat ca urmare a unei condamnări la 1 an și 4 luni de închisoare, sub beneficul suspendării sub supraveghere, pentru alte infracțiuni la regimul rutier. Așadar, respectivul a beneficiat de clemență, nu a executat pedeapsa, dar a recidivat, urcându-se la volan fără a avea acest drept, mai mult, și beat turtă.

După ce probele de sânge au confirmat alcoolemia mare (peste 2 la mie), procurorii au formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului.

Joi, 27 martie, Judecătoria Fălticeni a admis propunerea și a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele suceveanului în vârstă de 63 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de conducere cu permisul anulat și conducere sub influența alcoolului.

Inculpatul a contestat măsura arestului preventiv și speră la o măsură mai blândă din partea magistraților de la Tribunalul Suceava.