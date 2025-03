Campania umanitară s-a încheiat!

Campania umanitară de strângere de fonduri derulată de preotul sucevean Alexandru Lungu și de polițistul Daniel Ceclan (Dani Cek) din Brașov, în favoarea a doi frați din Republica Moldova, care suferă de una dintre cele mai rare boli din lume, s-a încheiat. Preotul Alexandru Lungu a transmis: „Am reușit! 1,2 milioane de euro pentru Gabriela și Maxim Sava”.

Gabriela Sava, în vârstă de 11 ani, și fratele ei, Maxim, în vârstă de 4 ani, au fost diagnosticați cu paraplegie spastică ereditară de tip 56, una dintre cele mai rare forme de boală din lume, și au nevoie de un tratament ce se face la o clinică din Australia, costurile fiind de 1,2 milioane de euro.

Preotul Alexandru Lungu, de la Parohia Așezământului de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni, a transmis că nu ar fi trăit această împlinire, această bucurie de a duce până la capăt campania de strângere de fonduri pentru cei doi frățiori din Republica Moldova, „dacă în urmă cu câteva luni un polițist de la Brașov, un haiduc al binelui, un comisar al dreptății celor neajutorați, nu mi-ar fi scris un mesaj. Am avut încredere totală în determinarea lui, știind ca este singurul om din România care a reușit această strădanie încă o dată. Și am pornit la drum, aproape ca într-un vis ce părea imposibil de atins.

Hai să reușim în doar 8 săptămâni, până la Paști. Zis și făcut. Exact cu acest mesaj am pornit la drum pe 24 februarie 2025, hai să reușim imposibilul contra timp. Începutul a fost greu, banii se adunau zilnic, dar nu în ritmul cu care ne obișnuisem noi în alte campanii. Erau zile cu 30.000 de euro, dar am întâmpinat și blocaje, când abia treceam de 1.000 de euro. Însă nu ne-am oprit. Zi de zi am scris de câteva ori pe paginile noastre de socializare. Când scria Dani, când o făceam eu. Când mă distribuia Dani, când o făceam eu. Era ca un exercițiu de voință și de perseverență pe care îl tot repetam ca pe o rugăciune fără întrerupere. După câteva zile slabe, au început să se mobilizeze oamenii din teren. Ușor, ușor s-au alăturat demersului nostru oameni care și-au pus afacerile la dispoziția cazului nostru, cafenele, pizzerii, magazine de electrocasnice, gatere, frizerii etc.”, povestește părintele Alexandru Lungu, mulțumind tuturor oamenilor care s-au alăturat acestei campanii, care au donat sume mai mici sau mai mari, pentru a strânge nu mai puțin de 1,2 milioane de euro.

· „Încheiem una din cele mai frumoase povești despre unitate, dragoste și compasiune din România”

Părintele Lungu amintește acum că, la mai bine de 6 săptămâni de când a scris primele rânduri despre cei doi copilași, Gabriela și Maxim Sava, „ne aflăm în fața unei victorii imense”.

„Cu mic, cu mare, zi de zi, săptămână de săptămână, cu zeci de rugăminți lansate de pe pagina unui preot și a unui polițist, s-a petrecut cea mai mare campanie la care eu am luat parte. A fost despre emoție și curaj, despre durere și sacrificiu. Au fost nopți nedormite, zile în care nu am lăsat telefonul din mână, săptămâni în care am devenit insuportabil pentru propria familie. Dar fără sacrificiu nu există victorie. Fără efort nu puteam atinge vârful muntelui. Am reușit să încheiem una din cele mai frumoase povești despre unitate, dragoste și compasiune din România. Am demonstrat că acolo unde ne adunăm mii de oameni, imposibilul devine posibil. Iar oamenii pot fi lumina care face această lume să își regăsească calea. Calea care înseamnă să-l pui pe aproapele tău deasupra celorlalți, uneori renunțând la propriile boli, probleme, neputințe în detrimentul celuilalt. Am demonstrat că dragostea mută munții și doar ea singură este cea care va inclina decisiv balanța judecății, atunci când vom trece hotarul acestei vieți. Împreună am schimbat lumea Gabrielei și a lui Maxim”, a completat preotul Alexandru Lungu.