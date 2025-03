Întrucât ne aflăm într-un unghi mort la fotbal, continuăm cu tenis la această rubrică. E adevărat că între timp, peste Atlantic, s-a derulat un derby precum Argentina – Brazilia, dar nu s-a învrednicit nimeni să-l transmită în România. Consemnăm doar rezultatul, 4-1 pentru ”pume”, iar asta fără Messi în teren, în timp ce dincolo ai zice că Neymar oricum n-avea loc în tripleta Vinicius-Rodrygo-Raphinha!

O scurtă completare la articolul precedent, a apărut și un jucător român pe tabloul de dublu la Țiriac Open. Este vorba de Victor Cornea, nicio surpriză aici, doar că nu se găsește nicăieri vreo informație cu privire la partenerul său. Ultimul său meci a fost săptămâna aceasta la un Challanger în Spania, în pereche cu un italian, Bortolotti, care însă nu figurează pe site-ul Țiriac Open. Oricum, la ultimele trei turnee a avut parteneri diferiți, dintre care la București este înscris neamțul Andreas Miez. Ar fi fost mai interesant să reia ad-hoc colaborarea cu Mariano Navone, cu care a jucat anul acesta la Australian Open, oprindu-se în turul secund, numai că acesta s-a înscris doar la simplu. Trecând la Miami, să consemnăm uriașa surpriză a eliminării Igăi Swiatek de către filipineza Eala, care nu figura în prima sută WTA înainte de turneu! Jucătoarea de 19 ani pare o variantă mai tânără a Emmei Răducanu, atât la aspectul fizic, cât și la execuțiile rapide și ascuțite, amintind de varianta Răducanu din anul Grand Slam-ului american. Eala beneficiază de avantajul mâinii stângi, însă mai are mult de îmbunătățit la serviciu, care este foarte lent, de junioară. Cu Swiatek a făcut mai mereu schimb de break-uri, ceea ce probabil nu s-ar întâmpla cu Sabalenka, oricât de bună ar fi Eala la retur. Azi-noapte va fi disputat semifinala cu Pegula, care ne-a refuzat confruntarea inedită Eala-Răducanu, eliminând-o la mare luptă pe aceasta din urmă. La băieți, Djokovic are o șansă bună la trofeul cu numărul 100, taman la un Masters, unde ar fi trebuit să întâmpine opoziție serioasă. Iată însă că l-ar putea câștiga fără să întâlnească jucător de Top 10, și chiar dacă l-ar întâlni în finală pe unicul rămas, Fritz, are palmares 10-0 cu acesta!