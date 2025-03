O carte pe zi: „O poveste perfectă”

Autor: Elisabet Benavent

Traducător: Vifor Rotar

Apariție: 2024

Nr. pagini: 600

Editura: Creator

Publicarea seriei „Valeria”, din 2013, a fost debutul publicistic și începutul carierei de scriitoare pentru Elisabet Benavent. De atunci a publicat peste douăzeci și trei de cărți și a devenit un fenomen editorial cu peste 4.000.000 de exemplare vândute.

“O poveste perfecta” este o poveste despre eliberare, despre importanța și frumusețea momentului prezent, despre adevărata fericire și legăturile pe care, uneori, le avem o singură dată în viață.

Descriere

Ce se întâmplă atunci când descoperi că finalul poveştii tale nu este ceea ce ai visat să fie?

A fost odată ca niciodată o fată care avea totul şi un băiat care nu avea nimic.

A fost odată ca niciodată o poveste de dragoste între succes şi îndoială.

A fost odată ca niciodată o poveste perfectă.

Elísabet Benavent revine pe scena literară cu un roman care explorează semnificația succesului în viață și reflectă cu ironie și umor asupra impunerilor sociale, a presiunii colegilor și a autoexigenței care, deși este greu de crezut, nu este sinonimă cu fericirea.

Testimoniale

„O carte superbă. Obsesivă! O poveste adevărată, bine scrisă. Am râs, am plâns și am suspinat. Elísabet, ți-am citit toate cărțile și, deși pare imposibil, continui să mă surprinzi.”

„O poveste matură care ne face să reflectăm. Nu este un roman tipic centrat pe dragostea unui cuplu, este asta și mult mai mult decât atât.”

„Să citești Elísabet înseamnă să intri în poveste, să o simți și să o trăiești. Penița ei te prinde.”

„Îți poate plăcea o carte mai mult decât alta. Poți să iubești un personaj și să urăști altele… dar întotdeauna au ceva care te marchează și îți rămâne întipărit în inimă. Mulțumesc, BetaCoqueta!”