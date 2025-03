Da, totul a mers prost în vinerea tricoloră. Sau, mai nuanțat, tot ce putea merge prost, așa a mers. Pe Mircea Lucescu îl știam cu toții un antrenor foarte curajos, inovator, care merge pe mâna tinerilor. Că doar el a descoperit, promovat etc. – cunoaștem folclorul fotbalistic. Dar oare mai este el ceea ce știam că este? Poate că o fi, poate că vârsta l-a mai temperat, dar nu e numai asta. Problema se pune diferit ca selecționer. Până la a enumera lucrurile care n-au mers bine, să acceptăm că decizia de a-l lăsa pe dinafară pe Louis Munteanu a fost neinspirată. Iar de aici... unul din cele două vârfuri revenite după accidentare a recidivat la antrenament, iar celălalt nu s-a adaptat ritmului de joc, ratând tot ce a avut. Improvizația cu Tănase n-a ținut, alegerea lui Mihai Popescu nici atât. Aici altă observație: înțeleg că s-a mers pe siguranță, dar uite că ar fi fost nevoie pe parcurs de un fundaș-golgheter, numai că Ciobotariu a fost lăsată pe dinafara lotului. Apoi, oamenii de bază au jucat prost, începând cu căpitanul Stanciu și cu Man (adevărată prăbușire și la club, nici nu merita titularizarea!) și continuând cu toți mingicarii introduși ulterior, Hagi-Mitriță-Moruțan. Cu ceva șansă, Niță putea scoate mingea aia la gol, iar ultima fărâmă de noroc s-a spulberat când arbitrul olandez a considerat că știe el mai bine decât VAR să interpreteze hențul ăla... În concluzie, ne-am epuizat încă din start jokerul, de-acum nu ne mai putem permite alți pași greșiți. Asta dacă ne mai propunem locul 1.

Constatăm cât de mult ne-a indus campania din Liga Națiunilor ideea că am ajuns o forță de luat în seamă. Insistam atunci că ar trebui să câștigăm grupa cu maximum de puncte, ceea ce era normal (doar jucam cu adversari de divizia C), dar iată că asta ne-a ascuns nivelul real. E ca și cum la o întrebare banală de matematică răspund corect doi elevi, ceea ce momentan nu-i diferențiază, deși unul e olimpic și altul obișnuit. Liga Națiunilor a fost ușoară, noi am rezolvat-o perfect, dar poate că nu suntem de olimpiadă. A se citi turneul final de Cupă Mondială. Să sperăm însă că vom găsi o cale.