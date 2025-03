La cel mai înalt nivel

Eleva Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava Maria Schipor este câștigătoarea etapei naționale a Concursului de Discurs Public în Limba Engleză, de la București, de la finele săptămânii trecute, rezultat ce o propulsează în finala internațională a competiției, de la Londra.

Maria este elevă în clasa a X-a E, fiind pregătită de profesoarele Dana Postolache și Ana Maria Fomin.

„Maria Schipor - PREMIUL I la etapa națională a Concursului Internațional de Public Speaking !

Sâmbătă, 22 martie 2025, la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, s-a desfășurat una dintre cele mai prestigioase competiții de public speaking în limba engleză, organizată de English-Speaking Union (ESU) Romania.

Tema competiției a fost <We know what we are, but not what we may be> (Știm cine suntem, dar nu ce putem deveni).

Concurând cu peste 180 de elevi din toate județele țării, Maria a obținut astăzi premiul I și calificare la etapa mondială a concursului, care va avea loc la Londra, în perioada 12-17 mai 2025”, informează reprezentanții colegiului.

În 2024, Colegiul „Petru Rareș” a dat vicecampioana mondială a competiției

Este pentru al doilea an consecutiv când România este reprezentantă la Londra de o elevă a Colegiului Național „Petru Rareș”.

În 2024, Giulia Chiriac (în prezent elevă în clasa a XII-a A) a obținut titlul de vicecampioană mondială la Public Speaking.

La Royal Institution din Londra, adolescenta de 18 ani pe atunci impresiona prin calitățile sale oratorice juriul din finala prestigiosului concurs.

În competiția de la București, Giulia a fost alături de Maria și de ceilalți cinci reprezentanți ai colegiului sucevean și a arbitrat una dintre semifinale.

Ceilalți cinci semifinaliști de la „Petru Rareș” care au concurat la București sunt: Anastasia Teodora Axente, clasa a X-a E, Diana Maria Galan, clasa a X-a E, Eva Maria Zaharia, clasa a X-a F, Karina Șerban, clasa a XI-a A, Larisa Mădălina Mitiu, clasa a XII-a B.

Menționăm că evaluarea discursurilor competitorilor se realizează după următoarele criterii: exprimare şi prezentare (intonaţia vocii, mişcările corpului şi cuvinte alese pentru a atrage şi susţine interesul publicului, vocabularul, siguranţa); subiect, raţionament şi argumente (subiect interesant, relevant şi semnificativ, idei clare); structură (introducere care subliniază obiectivele şi importanţa subiectului abordat, concluzie explicativă); răspunsurile date la întrebări (vorbitorul trebuie să răspundă la întrebările publicului sau juriului).

Discursul are o durată de 5 minute.