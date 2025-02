Pe 28 februarie

Primăvara poposește mai devreme la Suceava, mai exact în data de 28 februarie 2025, ora 18:00, atunci când la Teatrul ”Matei Vișniec” va bate gongul pentru cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Femei de succes - Performanță la superlativ”.

În cadrul evenimentului din acest an vor fi premiate 5 doamne și domnișoare care s-au remarcat prin rezultate deosebite în promovarea valorilor comunității sucevene și nu numai. Un alt aspect demn de menționat al evenimentului este latura umanitară, moment devenit deja tradiție. Astfel, ca în fiecare an, toți participanții vor putea face donații pe tot parcursul evenimentului „Femei de succes - Performanță la superlativ” pentru a susține performanța aflată la început de drum, în cazul de față o tânără elevă.

Și pentru ca seara să fie una cu adevărat specială, după premiere spectatorii se vor putea bucura de concertul artistei de renume internațional Analia Selis, aflată în turneul ARGENTINISSIMO - Rădăcini.

Organizat de Asociația SEVA, NOVAOPTIC Clinica Oftalmologică, Asociația Multicare, Televiziunea Intermedia și Monitorul de Suceava, în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, EDU MAX Centru de Dezvoltare Personală și Profesională și DreamBoutique - Visuri plăcute, „Femei de Succes - Performanță la superlativ” este mai mult decât un simplu eveniment, este o ocazie deosebită de a sărbători reușitele, forța și înțelepciunea femeilor din comunitatea noastră.

”Evenimentul nu putea avea loc fără sprijinul organizatorilor, partenerilor de eveniment, partenerilor media și sponsorilor, motiv pentru care aducem calde mulțumiri tuturor pentru suport și pentru faptul că ne sunt mereu alături pentru a oferi comunității un eveniment de înaltă calitate!”, au declarat organizatorii celei de-a XIV-a ediții, care face trecerea de la luna februarie la luna martie, în care sunt sărbătorite femeile.

Sponsori evenimentului sunt: Parfums de Sofia, Farmacia Arsene, Fetcom, Taco Loco, Băcănia Boierească, Liliana Vîntur – Muse The Bar, Noma Flowers Boutique, Lavande by Maria, Fundația social culturală Victoria, Carmen Style, Sweets by Pale.

Parteneri media: Televiziunea Intermedia, Monitorul de Suceava, Viva Fm, Impact Fm, Bucovina Tv, Bucowina Plus, Radio Top, Antena 3 Suceava, Suceava News, Suceava.Online, Radio As.