Femei.”Este mai ușor să trăiești cu o femeie pasională decât cu una plictisitoare. Ce-i drept, acestea sunt uneori strangulate, dar rareori sunt părăsite.” (G. B. Shaw).

Cap.O parte incredibil de importantă a vieților noastre se petrece, de fapt, doar în mintea fiecăruia: în amintiri, imaginație, speranțe și așteptări, în tot felul de speculații și de interpretări.

Condiții.Stresat de responsabilități, de campania electorală, de înjurăturile primite după creșterea taxelor și de o căsnicie care s-a prelungit deja peste măsură, un prim-ministru caută o curvă de meserie, să se mai relaxeze și el un pic. Prietenii din SPP îi găsesc trei exemplare superbe: o blondă, o brunetă și o roșcată. Prim-ministrul îi spune roșcatei: - Sunt premierul țării. Cât ar costa să faci sex cu mine? Roșcata îi răspunde: - Sunt o roșcată de lux și lucrez cu 100 de euro/ora. Prim-ministrul o întreabă același lucru și pe brunetă, care îi răspunde: - Sunt o brunetă focoasă, și lucrez, fără restricții, cu 150 de uro/ora. În fine, ajunge și la blondă, care-i răspunde: - Dle prim-ministru, dacă reușiți să-mi ridicați fusta la nivelul prețurilor actuale, să-mi coborâți chiloții la nivelul contului meu din bancă, să-mi prezentați o sculă la fel de dură ca timpurile pe care le trăim și sculată la nivelul costurilor gigacaloriei și mai ales, dacă puteți să mă faceți din vorbe, așa cum îi faceți pe alegători, atunci pe cuvânt că nu vă iau nici un ban!

Pădure.”Mă privești cu ironie, tot ceea ce îți spun ți se pare perimat și neserios, dar când trec pe lângă o pădure pe care am salvat-o de la despădurire sau când aud glasul unei păduri tinere pe care am plantat-o cu propriile-mi mâini, simt că însăși clima se află în parte sub stăpânirea mea și că, dacă peste o mie de ani omul va reuși să fie fericit, acest lucru mi se va datora întrucâtva și mie.” (Anton Pavlovici Cehov). Declarație (de dragoste?). La un seminar al femeilor, pe tema „Cum să trăiești într-o atmosferă de dragoste cu soțul tău”, participantele au fost întrebate dacă își iubesc soții. Toate au ridicat mâna, aprobator. Atunci au fost întrebate când le-au spus, ultima dată, soților, că îi iubesc. Unele au răspuns că azi, altele că ieri, altele că nu-și mai amintesc. Atunci participantele au fost rugate să le expedieze soților lor un sms, cu textul „te iubesc, dragule!”, iar apoi să schimbe telefoanele între ele și să citească răspunsurile primite. Iată câteva: 1.Cine este? 2. Aaa, mama copiilor mei, nu te simți bine? 3.Ce mai e acum?! Ceva cu mașina? 4. N-am înțeles ce ai în vedere. 5. Ce-ai mai făcut acum?! De data asta nu te mai iert. 6. Nu mă lua pe ocolișuri, spune direct cât vrei, cât costă. 7. Oare visez?! 8. Dacă nu-mi spui cui îi era, de fapt, adresat mesajul, fac moarte de om! 9. Te-am mai rugat să nu mai bei! 10. Dacă simți că te obosesc, pot să plec. 11. Răspunsul la ce vrei tu este, din start, nu! 12. Of, iar ți-ai pus-o cu șefu!? 13. Ce ai, femeie!? Te-ai bolânzât (un ardelean, v-ați prins!)? 14. Nu mai lua porcăriile alea de pastile, ți-am mai zis, doar! 15. Mai lasă-le, naibii, de telenovele! Iar ai uitat să plătești gazul? 16. Nici vorbă! Mai avem două rate la aiurita aia a ta de mobilă de bucătărie! 17. Ce!? Iar te-ai întâlnit cu intriganta aia de Maricica? 18. De câte ori mergi la mă-ta, văd că o iei razna! 19. Îmi bați obrazul că te-am neglijat, în pat? Zi-mi de-a dreptul. Etc…Trăiască iubirea conjugală!

Vise.Un moldovean, la Roma, stă seara într-un bar și bea – căzut pe gânduri - vin. Lângă el se așază un localnic care bea tot așa, îngândurat. Intră ei în vorbă și italianul îl întreabă de unde e, mai beau de prietenie înc-o butelcă și, la un moment dat, moldoveanul îl întreabă pe italian ce și-a dorit în viață cel mai mult: – Să am un Lamborghini sau un Ferrari și să mă plimb toata ziua cu trei blonde tinere, să nu mai muncesc, ci doar...să beau și să cânt... - Și ai reușit?, întreabă moldoveanul. – Ei... și dumneata, acum... da, cu trei persoane mă plimb eu, adică cu nevasta și doi copii, Ferrari n-am, că e prea mic și atunci, conduc un Van ieftin de la coreeni. De muncit trebuie, iar de băut n-am voie din cauza ficatului, iar de cântat n-am voce. - Dar dumneata, moldovene ? întreabă italianul. Moldoveanul răspunde: - Totdeauna mi-am dorit o mașină mare, bani grămadă în geantă, să cunosc lume și să mă plimb toată ziua. - Ei... și ai reușit, frate de gintă latină?, îl întreabă italianul. - Desigur. Sunt șofer de autobuz.

Zveltă ești și mlădioasă.”Zveltă ești și mlădioasă,/floarea mea,/iar sângele tău mult/iradiază prin pielea ta de fruct înrourat./Chiar dacă părul tău e de culoarea humei,/ochii tăi strălucesc asemeni cărbunelui negru,/iar fața ta se conturează luminos/de sub umbrele catifelate./Astfel te apropii de mine/tu, floare desăvârșită și rară!/Melodia trupului tău/e numai văpaie, e numai sclipire:/tu răsari în amurgul sufletului meu!” (Vilhelm Ekelund - Suedia, 1880-1950).

Călău.Sfat. Pe călău, te-abține/Să îl rogi, vreodată,/Să-ți așeze bine/Nodul la cravată. (S. Z. Lec).

Virginitate.”Cu flori de mai pe fruntea ei,/Mireasa,- mpodobită tare,/Avea mărgele,- avea cercei,/Și totuși îi lipsea o ...”floare” (Nicolae Bunduri).

Înger.”Afară ninge. Îngerul citește, se preface?/În soba invizibilă jarul se coace,/Apoi în spuzele cum e argintul zace.../Mai mult privește un păianjen ce coboară/Lin din tavan, să-i țese-n subsuoară/O plasă fină-n care o să prindă/Străfulgerarea-aureolei din oglindă/Și-aripile mai albe ca omătul/Ce se topesc încetul cu încetul/Și cămeșoiul roșu de pe dânsul cade/Și nu-i nici băiețel, nici fată cumsecade/Ci-un fel de androgin cu fundul plin/De gingășii...și-i alb, rotund, velin,/Pe care-ți vine versuri fragede să scrii,/Cu derdelușuri, cu hogeaguri, cu prostii...” (Emil Brumaru).

Prietenia.”Și prieteniile își au viața lor. Durează atât timp cât sunt necesare creșterii a două suflete. Vine un timp când prietenia unui anumit om e o povară; nu-ți mai spune nimic și nu-i mai spui nimic. Osmoza dintre sufletele voastre s-a sfârșit. Sunteți acum, unul față de altul, două organisme complet închise. Trebuie să cauți alte organisme, alte suflete cărora să vă puteți deschide, pentru a primi sau a da bucurii, dureri, experiențe de tot felul. O prietenie care durează o viață întreagă este, pentru mine, un miracol. Poate să fie o simplă obișnuință și atunci e tristă și neinteresantă. Dar poate să fie și o ”căsătorie spirituală”, un miracol propriu zis. Unirea sufletească s-a făcut, atunci, peste granițele omenescului.” (Mircea Eliade, Șantier).

Faună.”Pe fauna cuvântătoare/Apasă greu osânda grea:/Prostia e molipsitoare,/Pe când înțelepciunea ba.” (Păstorel Teodoreanu).

Puritani.Așa-zișii ”puritanii” ar trebui să poarte frunze de smochin în loc de pleoape. (Stanislaw Jerzy Lec).

Muzică.O iubire mare e ca muzica dată la maximum: cu cât e mai puternică, cu atât îi deranjează mai mult – într-un fel sau altul - pe cei din jur…

Sex(incert). “Nu vreau să fiu președintele unui partid care, ca să zic așa, are un sex incert pe scena politică.“ (Crin Antonescu).