Ceea ce lesne unii dintre noi vedem în jur - în plan social larg, dar și în cel restrâns (familial și amical, adesea!) - privitor la pretenții nestăvilite, la setea de glorie, de înalte poziții, setea nemăsurată de bani, de imagine grozavă, de averi, de case și terenuri, de consum - shopping, restaurante, excursii ”all inclusive”, automobile tari, haine de firmă etc. - toate postate pe rețele de socializare sau făcând obiectul știrilor de presă (adesea plătite!) sunt numai simptome!... Simptome comportamentale!... Dependențele diverse intră și ele aici: de la cea de alcool, cafea și droguri, la cea de pornografie. Toate întregesc însă doar partea vizibilă a aisbergului... cerebral uman.

Neuroștiințele de dată recentă dovedesc, prin mijloace de laborator certe, malformațiile organice cerebrale ale oamenilor ”de succes” - vedete, artiști, politicieni, afaceriști - precum și ale necunoscuților ”obișnuiți”, bieți anonimi doritori de notorietate, fie ea și numai „pe rețele”:

”Ce mașină mi-am luat EU!”, ”La ce restaurant am mâncat EU!”, ”Ce am mâncat EU acolo!”, ”Ce țoale port EU!”, ”Pe ce meridiane am ajuns EU!”, ”Pe ce munte m-am cocoțat EU!” etc... Biete infantile bravuri!... Majoritatea doar cumpărate...

Trebuie specificat că gravitatea malformațiilor cerebrale este diversă, proporțională fiind cu gradul și obiectul insațietății, războaiele fiind simptomul celor mai severe modificări neurofuncționale individuale.

Concret și în rezumat, este vorba despre hipertrofia corpului striat - parte a creierului primitiv (”mintea de maimuță”) - care domină activitatea neocortexului: sediul inteligenței creatoare și al conștiinței.

Este un domeniu de știință fascinant și deopotrivă trist! Iar prin neputința tratamentelor medicale, aparent, este descurajant, îndemnând la pierderea nădejdii în cei care sunt așa... Și sunt mulți!

Practic, neuroștiințele existențiale, prin pierderea nădejdii, îl împiedică însă pe omul conștient să deznădăjduiască, așteptând ca, pe zi ce trece, ”aproapele” cu astfel de purtări - din casă, din politică, din afaceri etc... - să se ”trezească”. Nu! Nu o va face, căci nu poate! Nu are cu ce!

”Atât îl duce mintea” - știuta rostire populară - beneficiază în ziua de azi de aportul științei, cea care explică și biblica rostire ”Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!”

Și o concluzie: Dacă nu mai nădăjduiești în ”aproapele rătăcit” - oricare ar fi el! - nădejdea în tine însuți rămâne cheia binelui!... Și, fără să folosesc un cuvânt mare, este cheia sensului și a fericirii personale!

Despre cauzele rătăcirii de masă din ziua de azi, fundamentate pe frică și având rădăcinile în ”cei șapte ani de acasă” (cel mult până spre pubertatea individului), precum și despre rolul catastrofal al societății de consum cantonate în ”a avea” și al ”virtualului”, în accentuarea malformațiilor cerebrale, în curând...

Și acum, niște premise actuale și o viitoare concluzie:

Ciuma nu e doar roșie! Ciuma e ciumă și o întrupează banul și prăbușirea oamenilor în paradigma lui ”a avea”: mult și fără de măsură. Iar amiciția lui Trump cu Putin e dovada. Ca și amiciția lui Trump cu Musk - exaltatul și aparentul decident de la Casa Albă; o amiciție ce nu va dura!

Concluzia?... În curând își vor trage palme reciproc toți ăștia, unii altora, în trei, spurcându-se și zăngănindu-și arsenalele... Iar Călin Georgescu, șchiopătând, se va cuibări la loc sub fusta Cristelei.