Facturi uriașe

O nouă serie de acuzații la adresa fostei conduceri a Primăriei Suceava sunt făcute de actualul viceprimar, Dan Cușnir, prin intermediul unui comunicat transmis vineri seara.

În ceea ce el numește a fi episodul 7 - „Devalizarea bugetului public prin lucrări aproape neverificabile”, acesta prezintă o serie de situații care țin de curățenia orașului, la care are suspiciuni și obiecții în privința costurilor și a efectuării tuturor operațiunilor respective.

Asta în condițiile în care pentru anul 2024, din banii sucevenilor, încasați ca taxe și impozite, s-au achitat 14.447.048 lei pentru salubrizarea stradală, din care 5.531.696 pentru stropit stradal și 2.108.964 lei pentru spălat stradal.

„Începând cu luna noiembrie 2024, am început să avem acces la facturile și la situațiile de lucrări pentru salubrizarea stradală. Ne-am îngrozit de cele constatate. De exemplu, prin factura aferentă lunii octombrie 2024 s-a plătit:

o Măturat manual: 3.550.000 mp/lună, adică 114.500 mp/zi;

o Măturat mecanizat: 10.517.500 mp/lună, adică 339.274 mp/zi;

o Spălat străzi: 2.115.301 mp/lună, adică 68.236 mp/zi;

o Stropit străzi: 9.048.510 mp/lună, adică 291.887 mp/zi.

Dacă ne referim la măturatul manual, s-au achitat 114.500 mp/zi. Presupunând că un trotuar are 3 m lățime, ar însemna că, în fiecare zi, s-au măturat manual 38 km! Zi de zi!

Dacă ne referim la „stropit” străzi, s-au achitat 291.887 mp/zi. Presupunând că lățimea unei stropiri este de 3 m, ar însemna că, în fiecare zi, s-au stropit 97 km! Zi de zi!

Cu adevărat spectaculoase sunt cifrele: total factură salubrizare stradală aferentă lunii octombrie 2024 este de 1.245.859 lei, din care stropit stradal: 839.883 lei (inclusiv TVA).

De ce atâta atracție pentru stropitul stradal? Pentru că spălatul stradal este decontat cu 94 lei/mp, iar stropitul stradal cu 78 lei/mp (valori fără TVA). Ce rost are să speli când poți doar să stropești și să primești aproape aceiași bani, fără ca cineva să poată verifica când și cât ai stropit?!

Ca ordin de comparație: stropitul stradal doar în luna octombrie 2024 i-a costat pe suceveni 840.000 lei, iar amenajarea totală a zonei Ștefan Dracinschi (trotuare, parcări, spații verzi, asfaltare) va costa 700.000 lei.

Situația este și mai gravă în luna mai 2024 (factura anexată): total factură salubrizare stradală: 1.365.651 lei, din care stropit stradal: 914.145 lei!”, afirmă viceprimarul Dan Cușnir, care compară costurile generate de factura de salubrizare la nivelul municipiului reședință de județ cu cele de amenajare a unei străduțedin zona Areni - Doamna Maria Voichița, cu parcare, trotuare, asfaltare și spații verzi, unde costurile estimate sunt de 500.000 lei.

Verificarea fictivă a lucrărilor, reclamată de noua conducere

O problemă semnalată de noua conducere a municipalității sucevene în privința facturării serviciilor de salubrizare este cea a verificării fictive a lucrărilor, ceea ce ar permite încasarea unor bani pe servicii neefectuate, sau doar parțial realizate.

„De cele mai multe ori, confirmările situațiilor de lucrări s-au făcut din birou, situațiile fiind aduse spre verificare la 2-3 săptămâni după efectuarea lucrărilor, ceea ce făcea imposibilă verificarea retroactivă. În documentul „Centralizator fictiv” (anexat), constatăm că un angajat al Primăriei a sesizat neconcordanțe între suprafața confirmată și cea executată. Cu toate acestea, conducerea Primăriei a dispus plata întregii facturi, ignorând sesizările Departamentului de Salubrizare. Un detaliu mic, dar relevant: pentru toate locurile de joacă din Suceava figurează și sunt achitate câte două operațiuni de curățenie și salubrizare pe zi, zi de zi! Orice părinte poate confirma că acest lucru nu se întâmplă în realitate”, a spus viceprimarul Dan Cușnir.

Penalități plătite de Primăria Suceava pentru facturile neachitate la timp

O altă nemulțumire a conducerii administrației locale vizează facturile achitate cu întârziere către operatorul de salubritate (și nu numai), ceea ce a dus la obligativitatea de a fi plătite dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată. Viceprimarul Dan Cușnir consideră că întârzierea la plată a facturilor s-a făcut cu premeditare, ceea ce a dus la o sentință judecătorească prin care Primăria Suceava, prin primarul Ion Lungu, a fost obligată să achite către Diasil suma de 1.063.811 lei reprezentând dobânzi penalizatoare, plus 21.276 lei cheltuieli de judecată, în mai 2024.

„În timp ce cuplul LH (Lungu-Harșovschi) a achitat la termen tot felul de paranghelii mai mult sau mai puțin electorale, 1.085.087 lei (peste 220.000 euro) din banii sucevenilor vor ajunge la operatorul de salubrizare, care a stropit cu generozitate străzile orașului”, afirmă Cușnir.

Viceprimarul Sucevei, cu atribuții pe partea de salubrizare a orașului, respectiv intervenții de deszăpezire și combatere a poleiului, spune că va schimba modul de lucru cu operatorul de salubrizare, pe timp de iarnă, considerând că în formula actuală combaterea poleiului este un spectacol inutil pe bani publici.

„Un exemplu elocvent privind operațiunile de combatere a poleiului: miercuri, 05.02.2025, am asistat la un adevărat spectacol al mașinilor care împrăștiau sare în exces pe carosabil, deși nu era polei în nicio zonă a orașului. Am solicitat în repetate rânduri oprirea acestui exces de zel și direcționarea intervențiilor către trotuare, unde pietonii au nevoie reală de siguranță. Am susținut mereu că pietonul este mai important decât mașina! Cu toate acestea, operatorul a continuat să se concentreze pe kilometrii făcuți pe carosabil, neglijând trotuarele, care, peste noapte, au înghețat”, a mai spus viceprimarul Sucevei, care a amintit de faptul că 25 de persoane s-au prezentat la Urgențe, la spital, cu traumatisme cauzate de alunecarea pe gheață.