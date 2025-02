Sâmbătă, 8 Februarie 2025 (15:08:08)

Suceveanul Ovidiu Sfetcu a avut marea onoare de fi premiat la cel mai mare festival de arte marțiale din lume care se ține de 24 de ani în Atlantic City.

Pentru cei 35 de ani de activitate, Ovidiu Sfetcu a primit ”Silver Lifetime Achievement Award”, ceea ce este echivalentul Oscarului în artele marțiale. Suceveanul a primit o cupă cu numele său, dar și două inele personalizate cu anul șarpelui, după cum arăta calendarul chinezesc la data derulării acțiunii din Atlantic City.

La evenimentul derulat sub denumirea de ”Martial Hall of Honor” care a avut loc recent în SUA au participat peste 1.500 de vedete și maeștri din diferite stiluri de arte marțiale, mulți dintre ei legende.

”A fost o mare onoare să fiu nominalizat la acest premiu și să fiu în același timp și în același loc cu mari maeștri internaționali. Vreau să amintesc aici de Samuel Kwok, de maestrul Wing Chun, coleg de antrenament cu Bruce Lee, elev direct al lui Ip Chun, fiul lui Ip Man.

Nu pot uita nici de Bill Walace, supranumit și ”SUPERFOOT”, multiplu campion mondial la Full Contact și Kickbox sau de Don Wilson, fost campion de Full Contact, actor de arte marțiale supranumit ”The Dragon”.

De asemenea, am avut onoare să îl întâlnesc pe Nathan Ingram, campion de MMA și actor, pe Shonie Carter, campion MMA, actor și model de inspirație pentru un personaj din jocurile video de MMA.

Vreau să îi mai amintesc pe actorul din Bad Boys, Denis McDonald's, dar și pe dr. Robert Goldman, deținătorul a 20 de recorduri mondiale de forță, printre care 13.500 de genoflexiuni consecutive sau 321 de flotări în mâini consecutive.

Din lumea muzicii am interacționat cu Cappadonna, rapper din clanul WU TANG”, a detaliat Ovidiu Sfetcu.

Suceveanul este unul din puținii români care a primit această distincție extrem de apreciată în lumea artelor marțiale, iar asta face ca premiul să fie cu atât mai special.

”E un sentiment deosebit, care cu greu poate fi descris în cuvinte, de a mă fi aflat alături de aceste legende, multe din ele cu care am crescut și cu care acum câțiva ani nici nu visam să le întâlnesc. Faptul că am ajuns să fiu nominalizat la acest premiu este o încununare a tot ceea ce am făcut pentru artele marțiale timp de 35 de ani, iar oamenii cu care am interacționat mi-au produs o impresie aparte, mulți dintre ei oameni extrem de simpli în ciuda faimei pe care au căpătat-o în timp”, a mai precizat Ovidiu Sfetcu.