La Florența: „cerul înfipt între case, precum un cuțit de lumină”

La Muzeul Național al Bucovinei, în Sala Parter a Muzeului de Istorie, a avut loc vineri, 7 februarie 2025, vernisajul expoziției personale a artistei Camelia Sadovei – „Labyrinth 2.0”.

„Am făcut liniște în minte și în suflet și am primit ceea ce am adus aici, la Suceava, Labyrinth 2.0. Expoziția este rezultatul unor clipe de meditație”, a spus, printre altele, Camelia Sadovei, președinta Uniunii Artiștilor Plastici din Suceava, bucuroasă că a reușit să expună acasă.

„Mă simt exact ca într-o zi de premii Oscar. Este o mare bucurie pentru un artist să expună acasă. Este un foarte mare mulțumesc pentru oamenii lângă care am crescut, cu care am crescut, pentru cei care m-au crescut, părinții (mama este aici)”, a spus artista.

Pentru „Labyrinth 2.0” a muncit patru ani. Puține dintre lucrările de pe simezele Muzeului de Istorie au mai fost expuse la Suceava. Multe dintre ele au fost „construite” la Iași, iar împreună, în Suceava, aceste lucrări ce formează „labirintul” Cameliei Sadovei nu au fost expuse niciodată. Este prima dată când apar tablourile în această formulă, tulburătoare, fascinantă.

· Meditație, introspecție

Expoziția este rezultatul rezidențelor artistice din Italia - Florența și Roma - și cuprinde o selecție de 54 de lucrări de pictură și grafică, realizate în ultimii patru ani. Finalitatea celor patru ani de căutări, de cercetare, de meditație, de muncă a fost lucrarea de doctorat în arte vizuale.

Un punct de plecare în acest demers artistic a fost perioada pandemiei de Covid. Camelia Sadovei ne spune că de fapt pretextul acestei expoziții este un moment din viața noastră, pandemia, moment de cumpănă, dar care pentru ea a fost un moment fericit.

Artista a făcut un exercițiu de introspecție, un exercițiu spiritual de cercetare a cugetului și rezultatul este pe simeze, după cum a sugerat și criticul de artă Iulian Bucur.

„A fost un travaliu îndelungat, cu recluziunea de rigoare, și cea impusă și cea autoimpusă, pentru că, în momentul în care au apărut temele acestea în fața mea, pe care le-am căutat, le-am cercetat, acestea au cerut pace, liniște și foarte multă concentrare. Recunosc că a trebuit să caut, dar am avut sprijinul unui coordonator de teză de doctorat („Recurența marilor mituri în arta vizuală modernă și contemporană”), prof. univ. dr. Cristian Ungureanu, un om deschis, receptiv la toate cercetările pe care eu am îndrăznit să le fac, și căruia acum îi mulțumesc”, a explicat Camelia Sadovei.

· „Meditație este chiar un stil de lucru”

În prezența unui public numeros, oameni „captivi” pentru câteva zeci de minute în „Labyrinth 2.0”, Camelia Sadovei a povestit că a fost închisă în Florența două luni și jumătate, într-un loc fermecat. Plimbându-se pe străzile pustii ale Florenței, din acea perioadă pandemică, îi suna în minte următoarea propoziție: „cerul înfipt între case, precum un cuțit de lumină”.

Multe dintre compozițiile din expoziție ilustrează această înșiruire de cuvinte. Aproape zilnic ieșea pe străzile pustii ale Florenței, cu caietul de schițe, cu stiloul cu tuș, cu cerneală, caiet pe care făcea mici însemnări, și lucra cu multă tenacitate. Nu s-a gândit la acel moment că se va dezvolta de asemenea manieră. „Atunci când începi să concentrezi gândirea pe un anumit lucru, pe o anumită activitate, acțiune, lucrurile încep să se lege, să se construiască. Am făcut liniște în minte și în suflet și am primit ceea ce am adus aici, la Suceava. Este rezultatul unor clipe de meditație și, trebuie să recunosc, această meditație este chiar un stil de lucru”, a completat artista.

Irina Țibulcă, de la Muzeul Național al Bucovinei, curatorul expoziției, „ochiul limpede”, „mintea limpede”, a fost cea care „a construit pe simeze expoziția <Labyrinth 2.0>, având la dispoziție lucrările Cameliei Sadovei, motiv pentru care a primit mulțumiri și felicitări.

· „Camelia Sadovei are ceva din pictura florentină, din transparența acelor fresce ale picturii florentine”

Artista Camelia Sadovei ne sugerează prin operele sale cum să călătorim prin labirintul vieții, astfel încât să avem parte de cunoaștere, de transformare. Ne-a ajutat să înțelegem mai bine mesajul pe care a dorit să-l transmită artista, criticul de artă prof. dr. Iulian Bucur.

„Camelia Sadovei are ceva din pictura florentină, din transparența acelor fresce ale picturii florentine. Italienii, când se gândesc la pictura lor din Renaștere, deosebesc o școală florentină, care este foarte luminoasă, este luminoasă precum soarele din Toscana, de școala venețiană, de exemplu, care este mult mai acvatică, mult mai întunecată. Florentinii sunt, cumva, așa cum ne povestește Camelia Sadovei. Aceasta este lumina florentină, cercetată și studiată acolo, la fața locului, în acei ani de recluziune, în acei ani de Covid, cercetarea luminii și, apoi, reluare și repovestire”, spune criticul de artă. Și formele ce se regăsesc în picturi tot de acolo vin, de la școala florentină. Formele frumoase, pline. Formele clasice sau clasicizate. Formele, desenul sunt aduse într-o manieră postmodernă de către artistă. Reperul Cameliei Sadovei este chiar școala florentină, spune Iulian Bucur, expoziția ei conținând și jurnalul de călătorie (schițele).

· „Au zburat foi și s-au așezat pe simeze, un privilegiu pentru noi”

Tot de la criticul de artă venit de la Bacău, publicul a aflat că artista Camelia Sadovei are un fel propriu de a lectura mitologia, de a o înțelege și de a o relua și reprezenta. În expoziție veți descoperi „lucrări cu aripi”, diptic (două panouri), triptic (trei panouri), poliptic (mai multe panouri), „care spun, în zbor, povești”.

„Camelia Sadovei deschide perspective asupra lucrărilor sale. Laboratorul secret al artistei? Turnul de fildeș în care se află parfumuri, se află sunete, se află lucruri de pipăit, lucruri de văzut și de simțit... Așa îmi imaginez atelierul Cameliei Sadovei. Au zburat foi și s-au așezat pe simeze, un privilegiu pentru noi. (...) Camelia Sadovei oferă chei pentru înțelegerea acestei expoziții. Expoziția, parte dintr-o lucrare de doctorat despre supraviețuirea miturilor, care înseamnă cercetare, cuprinde personaje care duc povestea mai departe”, a mai completat prof. dr. Iulian Bucur.

Expoziția beneficiază și de un catalog foarte frumos „Camelia Sadovei. Labyrinth 2.0”, tipărit la editura „K.A. Romstorfer” a Muzeului Național al Bucovinei. Astfel, rămâne ceva în urma artiștilor care expun la Muzeul Național al Bucovinei. Expoziția este deschisă în perioada 7 februarie - 2 martie 2025. Program de vizitare: 9:00-17:00. Luni este închis.

· „Labyrint 2.0”, „megaeveniment” pentru Suceava

Apreciind că vernisajul expoziției personale semnată de Camelia Sadovei este un „megaeveniment” pentru Suceava, Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, a spus că a fost tulburat după ce a văzut lucrările din „Labyrint 2.0”. „Această expoziție este total diferită de expozițiile cu care ne-a obișnuit Camelia Sadovei. O felicit pe artistă, îi felicit pe colegii mei care au montat lucrările din această expoziție importantă de artă plastică”, a spus Emil Ursu. Directorul muzeului sucevean a mai anunțat că începând de marți, 11 februarie 2025, se va deschide o nouă expoziție de artă plastică, o expoziție cu achizițiile pe care Muzeul Național al Bucovinei le-a făcut anul trecut, lucrări care vor putea fi văzute și de public.