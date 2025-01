Eveniment

Marcând 15 ani de activitate în cadrul proiectului de fotografie „Caii de sub Chiciura”, susținut și promovat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și dedicat cailor din Herghelia Lucina, la Galeria „Theodor Pallady” din Iași a fost deschisă expoziția de fotografie „Molid, un cal de sub Chiciura”, semnată de lector univ. dr. Codruț Șerban din cadrul universității sucevene. Evenimentul a fost organizat de Centrul de orientare, asociere și consiliere în cariera de cercetător - COACH USV și Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, expoziția fiind deschisă publicului până la finalul lunii ianuarie.

Expoziția este dedicată memoriei lui Molid II (2001-2023), armăsar pepinier din rasa Cal de Bucovina, celebru printre vizitatorii hergheliei pentru temperamentul năvalnic și coama spectaculoasă. Pe lângă fotografii, expoziția include și o serie de obiecte din patrimoniul hergheliei, legate direct sau indirect de personajul central: dangaua liniei de sânge Molid, lonje, frâu, țesală, perie de coamă, utilizate de angajații hergheliei în interacțiunea cu Molid II.

Cei 15 ani de activitate derulați în cadrul acestui proiect s-au concretizat în mai multe expoziții de fotografie la Iași, Timișoara sau Suceava și publicarea a trei albume: „Caii de sub Chiciura” (2013), „Anotimpurile Lucavei” (2014) și „Hroby, o poveste de sub Chiciura” (2019). Fotografiile au fost realizate de către Codruț Șerbanîn perioada octombrie 2010 – aprilie 2022, cu acordul Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul RNP Romsilva și cu sprijinul Hergheliei Lucina, prin intermediul inginer Mihaela Sarafeșcu. Grafica de pe afișul expoziției este semnată de prof. dr. Raluca Schipor-Baban. Vorbind despre tema expoziției, lector univ. dr. Codruț Șerban a spus: „Expoziția in memoriam <Molid, un cal de sub Chiciura>reunește o serie de fotografii simple, așa cum mi le-am propus, și oneste, așa cum au ieșit, care vorbesc despre stările lui Molid. Despre anotimpurile, melancoliile, visurile, zvâcnirile și dezlănțuirile unui cal care m-a fascinat de la prima întâlnire. În egală măsură, despre stările, anotimpurile sau visurile mele. Despre timpul petrecut împreună. Despre toate amintirile, pentru care rămân profund recunoscător. A fost un privilegiu să îl cunosc îndeaproape, să fiu acceptat în spațiul lui, să <povestim>, să îl fotografiez.”

În cadrul Hergheliei Lucina sunt crescute singurele rase autohtone de cabaline, cum sunt rasa Huțul și rasa Cal de Bucovina.