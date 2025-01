Lewis Hamilton este de mulți ani favoritul meu printre piloții de Formula 1, încă dinainte de a fi devenit și eu proprietarul unui Mercedes (Vito), ceea ce m-a făcut să țin și mai mult cu el și cu mașina lui. Pe de altă parte, înainte de Hamilton, am ținut cu Schumacher (vă mărturisesc că uneori visez să-l văd revenind printre oameni, ba chiar jucând fotbal, cum o făcea în meciurile demonstrative sau de caritate) care la Ferrari era când a obținut 6 din cele 7 titluri ale sale de campion mondial, așa că probabil mă voi adapta relativ ușor la asocierea Hamilton - Ferrari. În aceeași ordine de idei, am rămas surprins să aflu că salariul lui Hamilton va fi de numai 50 de milioane de euro pe an. Am spus "numai" fiindcă nu mai departe de săptămâna trecută, tot în acest ziar am făcut un comentariu în legătură cu salariul de 200 de milioane pe an al lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, și oricât de drag mi-ar fi Ronaldo, parcă între ceea ce face el de banii ăștia și ce face Hamilton de banii ceilalți, cred că Hamilton merită cu mult mai mult decât un fotbalist, oricare ar fi acesta. Nu intru în detalii. La fel caRonnie O'Sullivan în snooker, și Lewis Hamilton la Formula 1 încearcă să bată toate recordurile cu putință, începând chiar cu cel al numărului de titluri supreme, coincidențafăcând ca și aici să fie vorba tot de 7 titluri mondiale, numai că la snooker sunt 3 deținători, în timp ce la F 1, numai Schumi și Hami au ajuns la acest număr. Ceea ce explică și schimbarea echipei pentru Hami, în condițiile în care Mercedes nu pare să evolueze de ani buni încoace. Rămâne doar să vedem dacă nouaaventură a lui Hamilton se va finaliza cu un happy end.