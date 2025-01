Proiect

Bibliotecile școlare și Centrele de Documentare și Informare (CDI) din județul Suceava și din Republica Moldova au celebrat într-un mod special Ziua Culturii Naționale, lansând o campanie culturală dedicată lui Mihai Eminescu, un proiect ce include acțiuni educaționale și cultural-artistice menite să celebreze viața și opera poetului.

Dat fiind faptul că anul 2025 a fost declarat de către Academia Română și Academia de Știință a Moldovei „Anul Mihai Eminescu” pe ambele maluri ale Prutului, în contextul marcării a 175 de ani de la nașterea poetului (la o distanță de 25 de ani, când UNESCO a declarat „Anul Eminescu”, la 150 de ani de la naștere), bibliotecarii școlari au organizat manifestări culturale ce au oferit numeroase oportunități de a descoperi în profunzime opera eminesciană și de a aduce un omagiu culturii, artei și valorilor academice.

Prof. Daniela Argatu, bibliotecar CCD ”George Tofan” Suceava, a arătat că, „pe lângă celebrarea unor personalități ale culturii române și contribuția lor la patrimoniul universal (ex. George Călinescu, Titu Maiorescu, Lucian Blaga, Ioan Slavici, Tudor Arghezi, Grigore Vieru etc), am lansat și campania culturală de reflectare a personalității lui Mihai Eminescu în anul dedicat lui, în semn de omagiu și pentru a promova cultura noastră în cadrul dialogului valoric universal.

Seria evenimentelor cultural-educative desfășurate online, pe Google Meet, de bibliotecile școlare și CDI din județul nostru, dar și din Republica Moldova, au impresionat extrem de plăcut prin nuanțele și referințele contextuale surprinse și dezvoltate de către toți participanții. Ne propunem ca pe tot parcursul anului să continuăm seria acestor manifestări deosebite”.

Dezbateri, ateliere, filme, expoziții

Programul pentru Ziua Culturii Naționale, din 15 ianuarie 2025, a cuprins dezbateri, dialoguri culturale cu invitați speciali, teatru, momente poetice și muzicale, ateliere tematice, vizionări de filme, semnale editoriale din ambele țări, expoziții cu documente din colecțiile bibliotecilor și creații proprii, caligrame, jocuri educative, depuneri de jerbe și vizite documentare.

Temele propuse pe fiecare zonă metodică: