Nu numai tenis...

Sigur că atunci când are loc vreunul din cele 4 turnee de tenis de Grand Șlam, toate celelalte evenimente sportive, oriunde s-ar desfășura și indiferent despre ce alt sport e vorba, pălesc sau chiar dispar complet din zona de interes. De aceea, doar am să amintesc despre spaimele pe care le-am încercat alaltăieri noaptea când, după ce a condus-o pe Celta Vigo cu 2-0 în Copa del Rey, pe final Real Madrid a fost egalată și s-a intrat în prelungiri. Unde s-a petrecut ceea ce era normal, adică Real a înscris de 3 ori (două bijuterii ale lui Endrick, din care una cu călcâiul!) și s-a terminat cu 5-2, probabil în amintirea lui 2-5 cu Barca, din urmă cu 4 zile! Închei spunând doar că a fost un nou spectacol de enormăcalitate, în care nici nu contează până la urmăcine câștigă, ci doar căla sfârșit ești fericit de ceea ce ai văzut. Încă mai fericit am fost în timpul celor 5 ore de tenis venit parcă din alte galaxie, pe care l-au etalat Medvedev și un puștan de 19 ani, Tien (așa-i că nici dvsn-ați auzit de el până acum!?), american din părinți vietnamezi, care după ce a condus cu 2-0, a fost egalat, s-a intrat în decisiv, apoi și în tie-break-ul ăla lung, primul la 10, pe care, când chiar nu mai credeam, l-a câștigat totuși copilul fenomenal, care n-are cum să nu ajungă foarte curând în primii 3-5 jucători din lume. Fetele noastre au plecat deja acasă, cu excepția lui Cristian, care e pe zi ce trece tot mai bună. Ce ar fi să dea marea lovitură? Cică fetele o iau spre Cluj, unde vor fi 10 românce în turneul-minune unde se anunță și Simonica. Hai, pariați că, așa cum a mai tot spus, dar n-a ajuns niciodată, nici de data asta pe Simonica n-o s-o lase să joace umerașul, omoplățelul, șoldișorul sau gleznuța? Deși ea vrea mai mult decât orice pe lume!