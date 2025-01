Părerea lui Dan

La fel de bine întrebarea din titlu putea să se refere la preferința dumneavoastră de a avea un Guvern (și toate structurile subordonate) tehnocrat sau politic. Să fie ambele caracteristici ale unui guvern concomitent este iluzoriu pentru că răspunderea executivului la "comenzile politice" se va lovi de abordarea pragmatică a "treburilor publice" specifică tehnocraților, mai devreme sau mai târziu. Practica asta se demonstrează în toate țările cu regim democratic. În cazul națiunilor cu regimuri autocrate, guvernele execută ordinele de la partid (în realitate ale dictatorilor!) indiferent dacă au în componență politicieni sau specialiști. Se realizează astfel atât de iubita "unitate de monolit" în jurul partidului și al secretarului sau generalului, tovarășului... Numiți dumneavoastră pe cine vreți dintre foștii și actualii lideri autocrați!

În SUA, această dilemă s-a pus (și îmi place!) ca o opțiune a președintelui și congresului (neapărat în acord!) între un executiv format din "oameni (politicieni) de bun-simț" sau tehnocrați. Îi diferențiază accentul deosebit pe care cei cu bun-simț îl pun pe rezolvarea problemelor socio-umane (asigurări, sănătate, școlarizare, drepturi minorități etc.), în opoziție cu abordarea pragmatică a tehnocraților, care pun problemele economico-financiare pe prima poziție (creșterea productivității, sprijinirea industriilor de vârf, datoria publică etc.). Chiar dacă problemele României nu sunt identice, consider că liderii noștri ar trebui să le abordeze într-o manieră similară. Vă rog nu râdeți! O pot face? Măcar au auzit de ea? Analiștii de peste Atlantic (care sunt consultați și ascultați de politicieni) propun o alternanță la guvernare a celor două variante de executiv. Consider că este bine în condițiile economice stabile și previzibile (fără crize!) și ale unei evoluții a lumii normale și pașnice (fără conflicte militare, economice, financiare etc.). În cazul turbulențelor interne sau externe, rolul tehnocraților crește puternic în punerea în practică a politicilor naționale. Specialiști! Dar să vedem care sunt avantajele fiecărei forme de guvernare (avantajele uneia înseamnă lipsurile celeilalte și invers!).

Este binevenit în guvern de profesioniști (tehnocrați) pentru că lumea este tot mai complexă pe plan intern și extern, iar specialiștii au un plus de calificare în rezolvarea problemelor curente, dar mai ales a noilor provocări. Noile tehnologii, dar și tacticile financiare necesită pricepere în implementare (limbă de lemn!), la fel și valorificarea ocaziilor (oportunități, se zice!) care apar permanent pe plan economic (vezi relocarea de industrii!), geopolitic (formarea de alianțe politico-militare gen NATO) sau încadrarea în proiecte interstatale (construcția de rute de transport continentale, spre exemplu). Sunt necesari specialiștii? Absolut da!

Este de dorit o guvernare cu miniștri de "bun-simț" (îmi este greu să spun politicieni, credeți-mă!), mai ales în perioade de creștere economică și stabilitate internațională? Da, pentru că vor pune în practică proiecte sociale, vor acționa în favoarea celor defavorizați sau discriminați etc. Sunt necesari și politicienii (?!?) cu "bun-simț"? Sigur da!

În funcție de momentul istoric și de "cerințele zilei", guvernarea țării o va face una din grupări. Problema mare este următoarea: cine hotărăște varianta momentului și cât sunt de calificați aceștia? Exclud poporul pentru că nu are calificarea necesară, dar nici interesul în marea sa majoritate! Să apară un lider consider oribil! Elita națională, dacă este mobilizată (de cei cărora le pasă de țară), sau societatea civilă (prea anemică acum) ar fi unica soluție! Vedem cât de "șchioapă" este democrația noastră! Dar este o necesitate urgentă acum, când lumea riscă să intre în derivă! "Copiați" alte state care au reușit, dacă nu aveți idei proprii! Acționați!

Dan Strutinschi