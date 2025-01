Miercuri, 8 Ianuarie 2025 (20:09:15)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat noi investiții importante în infrastructura medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Aceasta după ce Gheorghe Șoldan a semnat miercuri contractul pentru noi investiții din fonduri europene pentru spitalul județean. Șoldan a precizat că investițiile constau în achiziționarea de echipamente medicale adecvate dotării secției de Pediatrie și a secției de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul spitalului din municipiul Suceava, în cadrul proiectului „BLOOM - Formarea vieții minorilor noștri, promovarea sănătății lor”.

Finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria – Slovacia – România –Ucraina 2021 – 2027, proiectul are o valoare totală de 975.079,08 euro, din care 532.448,75 de euro sunt alocați județului Suceava, iar diferența, partenerului de proiect, Spitalul Districtual Central Kolomyia, Ucraina.

Gheorghe Șoldan a arătat că pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava vor fi achiziționate următoarele echipamente medicale: un sistem robotizat mobil pentru recuperarea mersului; combină electroterapie + ultrasonoterapie; un sistem tip exoschelet cu funcție de evaluare și tratament ale afecțiunilor neurologice al membrelor superioare; laserterapie de înaltă intensitate, robotizat; aparat terapie prin presiune negative - vacuum și un electrodermatom.

“Vreau să le mulțumesc pentru implicare și profesionalism colegilor din cadrul Direcției de Proiecte cu Finanțare Externă a Consiliului Județean Suceava. Au fost în spatele multor proiecte importante pentru județ și avem nevoie în 2025 să atragem și multe fonduri europene, atât de necesare în următorii ani județului nostru”, a transmis Gheorghe Șoldan. El a mai spus că proiectul va începe de luna viitoare, are o durată de implementare de 24 de luni și prevede, pe lângă dotarea spitalului cu echipamente medicale, și realizarea de protocoale medicale între cele două unități spitalicești privind telemedicina.

”Fiecare echipament, fiecare investiție în infrastructura medicală din județ reprezintă un pas înainte pentru sănătatea noastră, pentru un sistem medical cât mai performant și accesibil tuturor”, a precizat Șoldan.