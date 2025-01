Recunoaștere

Ciorba rădăuțeană este singurul fel de mâncare din România care a fost inclus într-un top culinar internațional realizat de site-tul Taste Atlas. La începutul acestui an, Taste Atlas a anunțat topul primelor 100 feluri de mâncare din lume, ciorba rădăuțeană clasându-se pe locul 58. Pe primul loc în acest top s-a clasat un fel de mâncare din Columbia – Lechona, pe locul doi pizza napoletană, din Italia, iar pe locul al treilea este un fel de mâncare din Brazilia, Picanha. Topul a fost realizat în baza a peste 367.000 de evaluări făcute de vizitatorii site-ului Taste Atlas, pentru 11.258 de feluri de mâncare.

„Ciorba rădăuțeană este o supă tradițională românească, făcută dintr-o combinație de pui, ceapă, ardei roșu dulce, țelină, morcovi, suc de lămâie, usturoi, pătrunjel și smântână. Ingredientele se fierb la foc mediu până când carnea și legumele devin fragede.

Supa este destul de acră datorită adaosului de suc de lămâie. În România, ciorba rădăuțeană este apreciată în special pentru că este un remediu pentru mahmureală și are proprietăți vindecătoare, fiind adesea folosită ca remediu pentru simptomele răcelii comune”, se spune în descrierea acestui fel de mâncare de pe site-ul Taste Atlas.

Trebuie spus că ciorba rădăuțeană a fost „inventată” de către Cornelia Dumitrescu, acum peste 40 de ani, pe când aceasta era bucătarul-șef al restaurantului ”Nordic” din Rădăuți, acum devenit restaurant ”Național”. De altfel, pe site-ul care a întocmit topul celor mai apreciate feluri de mâncare din lume se precizează că cel mai bun loc în care se poate mânca ciorba rădăuțeană este în continuare restaurantul „Național” din Rădăuți. “Locuind la curte, creșteam păsări și având carne la dispoziție am făcut tot felul de preparate, inclusiv cârnați de curcan. Ciorba de burtă nu-i plăcea nici unuia dintre noi, iar într-o zi soțul, Serafim, m-a întrebat dacă aș putea face din pieptul de curcan o ciorbă ceva mai deosebită... La final de săptămână am făcut ciorba rădăuțeană, am chemat și copiii și le-a plăcut tuturor. El mi-a spus să introduc acest fel de mâncare la restaurant, că o să le placă oamenilor. Și așa am pornit cu ciorba rădăuțeană”, a declarat Cornelia Dumitrescu într-un interviu acordat ziarului Monitorul de Suceava. După ce a adaptat rețeta și a schimbat materia primă, înlocuind-o cu carne de pui, mai ieftină și mai ușor de procurat, a ieșit o delicatesă care e pe placul și celor mai sensibili la mâncare, devenind cea mai căutată ciorbă din meniurile restaurantelor românești, atât în țară, cât și peste hotare.

Mai trebuie spus că ciorba rădăuțeană s-a clasat pe locul 19 în topul celor mai bune supe din lume realizat de același site.