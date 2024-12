Perioada 19 – 25 decembrie

Anuala – 2024, Galeria de Artă „Ion Irimescu”

35 de artiști plastici, membri titulari ai filialei sucevene a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR), au expus luni, 16 decembrie 2024, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” din municipiul Suceava, lucrări de pictură, sculptură, artă decorativă, grafică și gravură, în tehnici clasice și inedite elaborări mixte, în cadrul expoziției de grup Anuala - 2024.

Spectacole de Crăciun, la Siret

Spectacole de Crăciun, la Siret: 19 decembrie, ora 17:00 - Spectacol de Crăciun cu Atelierul de Muzică Siret/ Centrul Cultural Siret; 20 decembrie, ora 12:00 - Am plecat să colindăm (instituțiile orașului) cu elevii Atelierului de Muzică Siret; 22 decembrie, ora 19:00 - Concert de colinde alături de Maria Coman și elevii Atelierului de Muzică Siret / Centrul Cultural Siret.

Salonul Internaţional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”, la Muzeul de Istorie

Muzeul Național al Bucovinei a organizat și în acest an Salonul Internaţional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”, care a ajuns la ediția a XX-a. Evenimentul se desfăşoară sub patronajul european GPU (Global Photographic Union) și cel american ICS (Image Colleague Society). Perioada de expunere va fi 17 decembrie 2024 – 15 ianuarie 2025, la Muzeul de Istorie.

Vineri, 20 decembrie

Spectacolul „Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama”, la Teatrul „Matei Vișniec”

Spectacolul „Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama” este, așa cum spune chiar autorul,Matei Vişniec, un spectacol cu povești de adormit copiii și de trezit ușor părinții, un spectacol pentru toată familia. Va avea loc pe scena Teatrului „Matei Vișniec”, pe 20 decembrie, la ora 18:00. Relații și rezervări, la telefon: 0759 048 677 / email: bilete@teatrulmateivisniec.ro.Eliberări bilete: Luni-Vineri între 13:00-16:00. Vânzări bilete online: https://www.bilet.ro/

Sâmbătă, 21 decembrie

Concert extraordinar de Crăciun, ediția a II-a, la Grădina Mariajelor din Câmpulung Moldovenesc

La Grădina Mariajelor din Câmpulung Moldovenesc va avea loc sâmbătă, 21 decembrie 2024, la ora 18:00, Concertul extraordinar de Crăciun, ediția a II-a. Organizatorii promit o seară de poveste, în care sunetul armonios al colindelor „va răsuna ca o îmbrățișare pentru suflet, pregătindu-ne inimile pentru bucuria Nașterii Domnului”. Pe scenă vor evolua Corala Armonia, cea mai prestigioasă corală bărbătească din România, câștigătoare, mai mulți ani la rând, a titlului de cel mai bun ansamblu bărbătesc din lume de muzică psaltică; părintele Florian Popa, care va însufleți seara cu chitara și cu vocea sa plină de emoție și candoare; artista Maria Mihali, maramureșeancă iubită, apreciată și recunoscută la nivel național pentru felul ei blând și cald de a interpreta cântările creștine. Intrarea: 100 de lei. Biletele se găsesc la recepție. Rezervări la 0730 895 106.





Duminică, 22 decembrie

Adda, concert de colinde la Muzeul de Istorie

Ada Alexandra Moldovan, cunoscută profesional ca Adda, cântăreață și compozitoare de muzică pop, va susține un Concert de Crăciun duminică, 22 decembrie 2024, începând cu ora 18:10, la Muzeul de Istorie, în cadrul manifestării „Noaptea cea mai lungă”.

Program - „Noaptea cea mai lungă”

Programul acțiunii „Noaptea cea mai lungă”, devenită deja tradiţională în agenda evenimentelor culturale pe care Muzeul Național al Bucovinei le organizează, arată astfel: ora 17:25 – Piața Drapelului – „Lumină pentru libertate” - moment dedicat eroilor Revoluției române, aprinderea lumânărilor din Piața Drapelului; ora 17:45, la Muzeul de Istorie, „Medalion Lucia Pușcașu”; la ora 18:10 – Concert de Crăciun susținut de Adda.

Vizitarea Muzeului de Istorie va fi gratuită, între orele 18:00 – 24:00

Duminică, 22 decembrie 2024, la „Noaptea cea mai lungă”, cele 27 de săli ale expoziției permanente, Sala Tezaur, Sala de expoziții temporare, Sala Sfatului Domnesc și sala dedicată expoziției Capodopere ale Artei Europene din colecția Muzeului Național Brukenthal, își așteaptă vizitatorii. Vizitarea Muzeului de Istorie va fi gratuită, între orele 18:00 – 24:00.

Tradiționalul „Concert de Crăciun” susținut de Corul „Almarema”, la Biserica Romano-Catolică Suceava

Tradiționalul „Concert de Crăciun” susținut de Corul „Almarema” va avea loc duminică, 22 decembrie 2024, începând cu ora 19.15, la Biserica Romano-Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” Suceava. Dirijor: prof. Anton Babias. Organist: prof: Johannes Onesciuc. Soliști: Roxana Cuffner și Antonia Gherghelas. Alături de „Almarema”, în concert vor evolua și invitații speciali: „Royal Cvartet”. „Intrarea este liberă. Vă așteptăm în număr cât mai mare la acest eveniment atât de iubit de întreaga comunitate”, transmit organizatorii.

Concert de Crăciun, la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Marginea

Concertul de Crăciun, devenit o tradiție de suflet în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Marginea, vă așteaptă și în acest an cu momente deosebite, aduse în dar de:Corala „Ciprian Porumbescu” din Suceava,Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului din Constanța

Colindele sunt expresia cea mai vie, exprimată într-un limbaj simplu, accesibil tuturor, a culturii teologice și duhovnicești populare, o prelungire a Liturghiei și a slujbelor de Crăciun auzite în biserică, fiind o formă de vestire a nașterii lui Hristos.

Solista Maria Coman, concert de colinde la Siret

La Casa de Cultură „Mihai Teliman” Siret va avea loc, duminică, 22 decembrie 2024, la ora 19:00, un concert extraordinar de colinde susținut de solista Maria Coman și Grupul psaltic „Victor Ojog” al Seminarului Teologic Ortodox „Mănăstirea Neamț”, coordonat de pr. prof. Marius-Gabriel Brumă, împreună cu psalții Ioan Cornițescu, Cristian Doboș și Irinel Munteanu, alături de elevii Atelierului de Muzică din Siret.

Seara de Poezie 6, la Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub

Casa de Poezie Light of ink & Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, în parteneriat cu Zidul de Hârtie, vă invită duminică, 22 decembrie 2024, începând cu ora 19.00, la Seara de Poezie 6 (serile 2024 iarna), organizată în Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub (municipiul Suceava, Strada Bistriței 8, Cartier Obcini). Seara de Poezie se va desfășura sub genericul “Christmas is Poetry.”

Open mic. Prezintă poetul Vlad Sibechi, cronicar literar. Moderatoare, poeta Adela Șulea. Organizator: Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink

Coorganizator: Robert Șröder, Palo Santo România.

Moș Crăciun pe două roți, ediția a III-a, la Suceava

Pentru al treilea an consecutiv, Străjerii M.F. Suceava invită toți motocicliștii la evenimentul, deja tradițional, Moș Crăciun pe două roți.„Ne vom grupa în fața sediului Tim Group din Ițcani, de unde vom pleca în paradă, la ora 12:30, spre Burdujeni-Centru-Obcini-George Enescu-Mărășești, punctul final fiind pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava (aproximativ la ora 13:30), unde vom împărți cadouri și voie bună. Așteptăm cu drag cât mai mulți Moși pe două roți, costumul de Moș Crăciun fiind obligatoriu”, au transmis organizatorii.