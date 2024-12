Colecție

Luni, 16 decembrie, în atmosfera festivă a ediției a XIX-a a manifestării „Colinde, Colinde”, Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din Fălticeni a deschis porțile unei expoziții inedite, aflată la a doua ediție, intitulată sugestiv „Bucurie pe hârtie”. Evenimentul a adus în prim-plan o colecție impresionantă de șervețele tematice, care surprind frumusețea sărbătorilor de iarnă prin imagini ce evocă peisaje idilice, ornamente de brad, personaje de poveste și, nu în ultimul rând, farmecul Nașterii Domnului.

660 de povești pliate în șervețele

Protagonista acestei expoziții este Iordache Lavinia-Roxana, bibliograf al muzeului, care a transformat o simplă pasiune din copilărie într-o colecție impresionantă de peste 660 de șervețele. Povestea ei începe la vârsta de opt ani, când a descoperit bucuria de a colecționa diverse obiecte, de la abțibilduri și cartele telefonice până la postere. Însă, treptat, colecționarea șervețelelor a devenit adevărata ei pasiune, călăuzindu-i drumul spre creație și nostalgie.

„De la vârsta de 8 ani am început să colecționez abțibilduri, cartele telefonice, postere și șervețele de hârtie. În timp, m-am oprit la a colecționa doar șervețele cu diferite imprimeuri, considerând că aceasta este adevărata mea pasiune. În anul 2004, la vârsta de 11 ani, împreună cu o prietenă din copilărie, ne-am decis să ne facem propria colecție de șervețele. Am cumpărat împreună un pachet de șervețele cu flori, unul cu iepurași și am început să schimbăm dublurile cu alți copii. Și așa am început să ne facem propriile noastre colecții. Fiecare copil trebuie să își descopere pasiunea, să exploreze, să caute răspunsuri sau ajutor, așa cum am făcut și eu”, povestește Roxana Iordache.

Fiecare șervețel expus poartă o poveste specială, evocând momente din copilăria colecționarei. Unele sunt amintiri despre schimburile cu prietenii, altele sunt suveniruri de la evenimente sau cadouri primite în momente importante. Colecția include imprimeuri diverse, de la peisaje de iarnă și motive florale până la imagini religioase și personaje îndrăgite din desene animate. Fiecare detaliu amintește de frumusețea gesturilor simple care aduc bucurie.

O invitație la nostalgie și descoperire

Expoziția „Bucurie pe hârtie” este mai mult decât o simplă expunere de obiecte. Este o călătorie emoționantă în trecut, o poveste despre pasiune, răbdare și importanța lucrurilor mărunte. Vizitatorii sunt invitați să descopere nu doar o colecție fascinantă, ci și să se conecteze cu spiritul sărbătorilor și cu magia detaliilor care fac diferența.

Evenimentul transmite un mesaj profund: frumusețea se găsește adesea în lucrurile simple, iar colecționarea poate deveni o formă de artă care păstrează vie memoria copilăriei.

Expoziția „Bucurie pe hârtie” este deschisă publicului la Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” până pe 15 ianuarie 2025. Vizitatorii pot admira această colecție unică în timpul programului muzeului, bucurându-se de o incursiune în lumea magică a sărbătorilor de iarnă și a amintirilor prețioase.

Nu ratați această ocazie de a redescoperi frumusețea detaliilor și de a vă lăsa inspirați de pasiunea și dedicația unei colecționare care a transformat șervețelele din obiecte banale în adevărate povești de suflet!