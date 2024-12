Majorare

Una dintre principalele taxe care trebuie achitate an de an atât de persoane fizice, cât și de cele juridice și care a ajuns să aibă o pondere semnificativă în banii pe care contribuabilii îi achită anual la primărie este taxa de salubrizare.

Pentru 2025, în municipiul Suceava valoarea acesteia va fi ceva mai mare decât în 2024, din cauza actualizării cu rata inflației - 10,40%, care este obligatorie prin lege.

Conform proiectului de hotărâre privind taxele și impozitele locale pentru anul viitor, care va fi discutat în ședința de Consiliu Local de luni, 23 decembrie, în cazul persoanelor fizice se propune nivelul de 15,00 lei/lună/persoană.

Practic, o creștere de 1 leu pe lună comparativ cu valoarea achitată în 2024. În total, pentru un an de zile, taxa de ecologizare ajunge la 180 de lei de persoană.

Taxa de ecologizare se calculează în funcţie de numărul de persoane, conform Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava. Astfel, pentru o familie cu cinci membri, de exemplu doi părinți și trei copii, valoarea taxei de ecologizare pentru un an de zile ajunge la 900 de lei.

Taxa de ecologizare se achită, suplimentar, și în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative, respectiv cabinete (medicale, de avocatură, etc.), birouri (notariale, de executori judecătoreşti, de expertiză etc.), PFA, II, IF sau alte forme de organizare. Pentru acestea, valoarea propusă este de 10,00 lei/lună/persoană.

În cazul firmelor, adică al persoanelor juridice, nivelul propus pentru 2025 este tot de 10,00 lei/lună/salariat/asociat /administrator care nu are calitatea de asociat.

Pentruinstituţii publice nivelul taxei de ecologizare ar urma să fie de 5,00 lei/lună/salariat.

Dacă proiectul va fi aprobat în Consiliul Local în forma actuală, noile valori ale taxei de ecologizare vor fi valabile din ianuarie 2025.