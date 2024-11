N-ai economisit... vine Dan!

De la specialiștii de marcă în economie până la amatorii de "vorbe de clacă" în domeniu (foarte mulți în România!), toți caută rețete minime care să asigure succesul în dezvoltare pe toate planurile. Realitatea ne-a demonstrat că nu există o asemenea rețetă aplicabilă în toate cazurile, în toate țările și în toate momentele evoluției unei națiuni. Dacă ar exista, ar fi folosită de toate economiile planetei și ar fi o "fericire generală"! Dar încercările pentru identificarea și promovarea de idei și măsuri pentru creșterea eficienței economice într-un climat social prietenos și pe cât se poate de echitabil pentru toți trebuie să continue! Îmbunătățirile de etapă și pe sectoare ale vieții economico-sociale pot, în bună parte, să compenseze lipsa de soluții miraculoase.

Am curajul de a afirma că succesul în competiția mondială între națiuni este dat de capacitatea celor care conduc o țară de a se adapta realităților în mișcare tot mai intensă. Mai trebuie să cunoaștem și să folosim oportunitățile pe care piața mondială le oferă la un moment dat pe plan economic, geopolitic, tehnologic, diplomatic etc. O dezvoltare sustenabilă (termen valabil, dar insuficient explicat) este condiționată pozitiv sau negativ și de capacitatea de a valorifica potențialul intern (materii prime, energie, forță de muncă, tehnologie etc.) întrucât realitatea ne-a demonstrat că dependența de resurse atrase (import) este riscantă în zilele noastre.

Nu trebuie să neglijăm sau să ne fie rușine să preluăm și să aplicăm exemple de reușită din alte zone ale planetei dacă sunt compatibile cu felul nostru de a fi și avem resursele materiale și umane pentru a o face. Exemplul sistemului educațional preuniversitar din Finlanda, considerat cel mai bun din Europa, ar putea fi aplicat, în bună parte, și la noi, cu o eficiență mare pe termen lung. În această zonă trebuie să recunoaștem că preluarea automată a experienței externe (în cea mai mare parte vestice) nu a fost un succes în unele cazuri din cauza realităților interne diferite și mentalității popoarelor. Avem conducători capabil de a discerne ce este eficient din experiența altor state pentru România? Vă las să vă pronunțați!

Un alt element hotărâtor în succesul dezvoltării unei națiuni este capitalul uman, cu educația și calificarea sa și ulterior promovarea sa în pozițiile de decizie. Nu este o abordare marxistă dacă spunem că omul este cel mai de preț capital, ci o realitate palpabilă, care, în zilele noastre, se manifestă cu un plus de intensitate pe plan tehnologic, social, cultural și diplomatic. Meritocrația trebuie să fie un criteriu de bază în așezarea pe scara ierarhică a economiei, administrației, diplomație, politicii și acțiunilor sociale culturale. Se întâmplă? Cumplit de rar găsim omul potrivit la locul potrivit. Cine are curajul să reducă nepotismul, numirile politice sau pe ochi frumoși? Nu prea văd.

Succesul unei națiuni poate fi garantat doar de o conducere democratică și de dezbateri de idei și soluții pe termen lung și în condiții de stabilitate. Dezvoltarea Chinei sau a Vietnamului este reală, dar a creat mari dezechilibre economice și sociale între cetățeni, cu un potențial de tulburări în viitor. Sper într-o democratizare pașnică și în aceste cazuri. Nu există altă variantă pe termen lung.

Dan Strutinschi