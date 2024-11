Anul lui Sinner

Spuneam deunăzi că s-a închis sezonul la tenis, dar era vorba de cel individual, căci este în plină desfășurare Cupa Davis, adică tenisul pe echipe. Și da, Spania a ieșit, deci meciul de marți a fost ultimul oficial în care l-am văzut pe Rafael Nadal pe un teren de tenis. A fost indoor, ceva ce nu a agreat niciodată, dar nu asta a fost cauza înfrângerii sale. La conferința de presă a spus franc că dacă ar fi căpitanul echipei nu s-ar alege pentru următorul meci... Din păcate, nici nu a mai fost cazul de vreo dilemă pentru Ferrer, căci dublul spaniol a pierdut în două tie-break-uri în fața omologilor olandezi. Alcaraz a avut niște execuții la fileu care păreau că țin mai mult de magie decât de tenis, însă nu a fost de ajuns. Voi reveni la Cupa Davis pe măsură ce avansează spre finală. Momentan se știe prima semifinală, Olanda – Germania, iar Australia o va primi pe învingătoarea dintre Italia și Argentina, meci aflat în plină desfășurare. Deși sud-americanii conduc cu 1-0, Sinner abia intră în scenă. Și apropo de Sinner... Italianul a câștigat Turneul Campionilor într-o manieră pe care nu găsesc nepotrivit s-o numesc brutală! Poate adjectivul nu e potrivit cu fizicul său, dar jocul cam așa s-ar descrie. Niciun set nu a lăsat Sinner pe drum, amintind de perioadele în care Federer sau Djokovic dominau tenisul într-o manieră autoritară. În semifinală l-a scos la tablă pe Ruud, nimic de făcut pentru norvegian, în timp ce pentru ultimul act l-a primit pe Fritz, adversar și în grupe, dar și în finala US Open. La Torino, deci pe teren propriu, bilanțul a fost de 4 ori 6-4! Nicio clipă nu a lăsat impresia americanul că ar avea șanse, deși a jucat bine, nu degeaba a ajuns în finală. La începutul toamnei, când a jucat el pe teren propriu, adică la US Open, Fritz tot pe sec a rămas, pierzând în 3 seturi. Cam așa arată dominația lui Sinner, alimentată și de victoriile care contează, adică alea în fața lui Djokovic, dar și caracterizată de Medvedev ca fiind peste cea arătată de Big 3 în zilele lor bune. 2024 a însemnat pentru italian două Grand Slam-uri și Turneul Campionilor (nu mai vorbesc de Masters 1000), precum și locul 1 ATP, la distanță imensă față de pluton. Va fi un 2025 foarte interesant.