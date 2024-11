Mesaj dur

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan, care candidează pentru un nou mandat, a transmis luni un mesaj dur către cei de la PSD, spunând că liberalii au greșit atunci când i-au adus pe social-democrați la guvernare. Ioan Balan spune că PNL a adus PSD la guvernare „așa ciumați cum erați, atrăgând asupra noastră dezaprobarea propriului nostru electorat”.

Balan a declarat că liberalii au fost de bună-credință când au intrat la guvernare alături de PSD, la vremea respectivă având încredere în social-democrați.

„A fost greșeala noastră, a PNL, nu a voastră, a pesediștilor. Am fost prea buni, pentru că ne-a fost milă de voi. Dar să știți că nu suntem proști să mai avem încredere în voi. Realizăm acum, analizându-vă comportamentul din această campanie, că am avut încredere în voi pentru că nu v-am cunoscut suficient. Dar acum v-am cunoscut cu vârf și îndesat. Nu putem să mai avem încredere în voi ca parteneri loiali. Vorbim despre aici, la Suceava. Sincer, nu am știut că ciuma roșie nu se poate vindeca. Ciuma roșie nu se vindecă. În toată această perioadă cât ați fost la guvernare, ați fost doar ciumați asimptomatici. Cu alte cuvinte, ciumați ați fost, ciumați ați rămas și sunteți și rămâneți nefrecventabili”, le-a transmis Ioan Balan celor din PSD.

El a subliniat faptul că prin această declarație face referire doar la conducerea PSD, și nu la oamenii care mai votează PSD „și care sunt amăgiți așa cum făcea și Ceaușescu cu 100 de lei la pensie, uitând să vadă că de fapt le sunt luați cu altă mână din buzunar 300 de lei, prin scumpirile care se fac zilnic”.

Ioan Balan a mai spus că a constatat că niciodată cu PSD nu se poate face casă bună. „Și asta pentru că atunci când ajungi să te desparți, nu își ia doar partea lui și nu are grijă să ia doar partea lui, ci încearcă să intre pe geam, pe coșul casei să-ți mai fure televizorul, frigiderul și ceva din casă, cum face astăzi cu primarii și cu aleșii noștri”, a afirmat Balan.

