Marţi, 19 Noiembrie 2024 (21:29:31)

Liberalii suceveni au ținut să transmită o serie de clarificări cu privire la stadiul proiectului pentru Autostrada Nordului. „Ipocrizia PSD continuă, chiar și la ore târzii. Dragi suceveni, pentru clarificare: Autostrada Nordului (Suceava - Vatra Dornei - Bistrița) este aprobată prin Legea 206/2020, iar Ministerul Transporturilor, condus de PSD, are obligația să o facă. Acest lucru include și variantele ocolitoare de pe traseu, cum ar fi cele din Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului”, se arată într-un comunicat al PNL Suceava. Potrivit aceleiași surse, administrația liberală din Suceava, observând lentoarea ministerului, s-a implicat în derularea proiectului variantei ocolitoare Gura Humorului și cu toate acestea, pentru restul traseului, inclusiv centurile de la Câmpulung și Vatra Dornei, responsabilitatea rămâne la minister.

„De ce nu spuneți adevărul, domnilor din PSD? De mai bine de un an și jumătate, firma care se ocupa de lucrare, Best Consulting, s-a retras. Ministerul Transporturilor condus de PSD nu a făcut nimic de atunci pentru a rezolva această situație. Sunteți mincinoși dimineața, la prânz și seara. Pentru varianta ocolitoare de la Gura Humorului, noi am finalizat documentația în doi ani, am depus-o la Guvern în aprilie, a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern, dar acum zace în sertare, fără să fie scoasă la licitație. Pentru celelalte centuri, nici măcar documentația nu a fost finalizată, iar voi încercați să sugerați că trebuia să se ocupe administrația locală liberală. Sunteți niște mincinoși ordinari”, se spune în comunicatul PNL Suceava.

Liberalii mai arată că drumurile naționale sunt responsabilitatea Ministerului Transporturilor, motiv pentru care social-democrații trebuie să-și asume răspunderea. „PSD are o tehnică de manipulare fantastică, moștenită de la comuniști. Credeți că veți scăpa de răspundere, dar nu veți scăpa. Fondurile de la Ministerul Transporturilor pleacă spre Banat și Olt, județul lui Stănescu, iar sucevenii sunt lăsați cu buza umflată, după ce au votat PSD în primăvară.

Aceeași manipulare ați practicat-o și cu șoferii de tir, sugerând că județul ar fi trebuit să finalizeze drumul spre Vatra Dornei. Credeți că vara viitoare veți putea scăpa din această întârziere? Nu veți scăpa!

Consiliul Județean Suceava, condus de liberali, s-a implicat în cinci proiecte pentru simplificarea procedurilor. Dacă liberalii ar fi rămas la conducerea guvernului, ar fi preluat întreaga responsabilitate pentru proiect până la Vatra Dornei. Așteptăm să vedem ce veți fi în stare să faceți în perioada următoare.

Deocamdată, PSD este preocupat doar de <photobombing> și de furatul de primari, acolo unde nu sunteți <asimptomatici>. Vă garantăm noi, chiar sunteți hoți de primari!”, se spune în comunicatul transmis de liberalii suceveni.

Comandat de PNL – OJ Suceava

Realizat de SC Interpress SRL

CMF 11240002