Marţi, 19 Noiembrie 2024 (20:20:48)

Social-democrații suceveni consideră că ipocrizia și minciuna merg mână în mână pentru liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și „acoliții săi”. PSD a transmis un comunicat în care recentele declarații ale deputatului PNL Ioan Balan despre ”ciumații asimptomatici” din coaliția de guvernare nu arată decât „ipocrizia în care se scaldă liberalii”.

„Minciuna este și mai mare când vine vorba de așa-zisele alianțe secrete pe care PSD le face cu cei de la AUR, în condițiile în care realitatea din județul Suceava arată exact contrariul. Trompeta lui Gheorghe Flutur în județul Suceava uită că acum un an spunea că totul altceva: <Noi, cei din PNL, nu am intrat în această guvernare ca să asigurăm o majoritate pentru PSD, ci suntem parteneri în această guvernare, parteneri care reprezintă o parte importantă a societății românești și, în mod special, pe cei care produc plus valoare>, era declarația lui Ioan Balan din august 2023. Ori suntem parteneri, ori suntem ciuma roșie? De fapt, ultimele declarații reflectă adevăratul caracter al lui Gheorghe Flutur și al oamenilor săi. În fapt, noi credem că Ioan Balan doar a învățat o poezie dictată de șeful său de partid, pe care a recitat-o la conferința de presă”, se spune în comunicatul PSD.

Social-democrații au arătat că asta dovedește lașitatea lui Gheorghe Flutur de a ieși în lupta electorală ca un bucovinean adevărat, „așa cum se laudă chiar și în somn”. „Iar memoria scurtă a celor din PNL nu se oprește aici. Ori ne-au adus ei la guvernare, ori au venit ei, așa cum ne anunța cu propria-i gură Ioan Balan în 2023? Cine pe cine a adus la guvernare? Uitați-vă în sondaje și apoi vorbiți. Asta dovedește că minciuna are picioare scurte și că marii liberali suceveni nu fac decât să se încurce în declarațiile proprii și să se compromită cu mesaje anti-PSD”, se arată în finalul comunicatului.

Comandat de PSD – OJ Suceava

Realizat de SC Interpress SRL

CMF 11240017