Peste 100 de elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu” au absentat miercuri „din cauza frigului din clase”

Revoltă

Peste 100 de liceeni de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava au absentat miercuri în bloc, adolescenții invocând temperaturile scăzute din clase, improprii pentru desfășurarea cursurilor.

Din cauza unor lucrări ample de reabilitare, clădirea principală a instituției nu este racordată momentan la o sursă de căldură, iar temperatura din clase a coborât simțitor mai ales de la începutul acestei săptămâni.

Elevii s-ar fi „coalizat” online, pe un grup al lor, hotărând în unanimitate să absenteze la toate orele din orarul zilei de miercuri, 13 noiembrie, gestul lor fiind încurajat și de o parte dintre părinți.

„A venit iarna, iar copiii dârdâie de frig și stau fără căldură în clase atâtea ore. Până acum nu au resimțit atât de tare, dar de luni este într-adevăr o mare problemă. Nu sunt condiții, copiii stau în bănci, nu se mișcă și resimt frigul imediat”, ne-a semnalat telefonic un părinte nemulțumit.

Elevii au numit gestul lor „grevă”, iar revolta acestora vine mai ales din faptul că ar fi fost amânați în repetate rânduri în ceea ce privește furnizarea căldurii în clase.

Una dintre elevele care a absentat a declarat pentru ”Monitorul de Suceava” că miercuri au absentat trei clase de-a XII-a, o clasă de-a XI-a și „posibil” și elevi din clasa a X-a.

„La gimnaziu au fost părinți care au făcut vâlvă și elevii au fost mutați în altă parte, însă noi am rămas în clădire, ceea ce nu mi se pare normal. Suntem nemulțumiți pentru că am fost mereu amânați cu promisiuni, ultima dată am fost anunțați că vineri se va porni căldura, dar nu s-a întâmplat”, a semnalat telefonic eleva.

Problemă survenită din cauza unei piese care încă nu a fost livrată

Directoarea Colegiului „Mihai Eminescu” Suceava, prof. Corina Nuțu, a explicat că furnizarea căldurii nu a fost posibilă până în acest moment din cauza întârzierii livrării unui distribuitor către firma care efectuează lucrările de reabilitare.

Aceasta a mai adăugat că o parte dintre elevi au fost relocați în celelalte spații ale colegiului și că a apelat constant la răbdarea și înțelegerea elevilor și a părinților întrucât a fost o situație care depindea de furnizarea respectivului distribuitor.

„În acest moment toate clasele de după-amiază sunt mutate în celelalte corpuri unde există agent termic. La fel vom proceda și cu elevii și clasele de dimineață, îi vom reloca în sala de sport și cantină sau vom trece la soluția de rezervă, și anume rețeaua publică de căldură.

Cred că atât elevii, cât și părinții, ar fi trebuit să vină înspre noi, să discutăm aceste probleme, pentru că ne dorim cu toții binele copiilor.

Elevii vor primi absențe și este important să cunoască faptul că vor trebui să recupereze orele la care au lipsit”, a punctat Corina Nuțu.

Reamintim faptul că liceul sucevean a intrat de aproximativ un an într-un amplu proiect de reabilitare, pentru eficiență energetică ridicată.

Clădirea va fi modernizată și dotată cu pompe de căldură și panouri solare pentru căldură, apă caldă și iluminat.

Înlocuirea acoperișului, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, refacerea finisajelor interioare și exterioare, revizuirea instalațiilor termice sunt parte din proiectul în valoare de aproape 2 milioane de euro. Acesta ar urma să fie finalizat în februarie 2025.