Duminică, 17 noiembrie

La Mansarda Muzeului Arta Lemnului (MAL) din Câmpulung Moldovenesc va avea loc, duminică, 17 noiembrie 2024, de la ora 17:00, lansarea Agendei 2025 - „Ghidul Femeii Moderne spre Echilibru și Armonie” de Ramona Pintilescu, designer de interior.

Organizatorii spun că Agenda 2025 este concepută ca un partener zilnic pentru femeile moderne care își doresc să trăiască mai echilibrat și să își organizeze timpul într-un mod care le reflectă aspirațiile și nevoile.

Este un instrument complet, structurat pentru a sprijini gestionarea tuturor aspectelor vieții de zi cu zi, de la carieră și familie până la sănătate și echilibru emoțional.

Ramona Pintilescu se definește ca fiind o femeie dedicată frumosului și echilibrului în toate aspectele vieții.

„Ca designer de interior, creez spații ce reflectă unicitatea și nevoile fiecărui client, punând accent pe psihologia designului pentru a transforma locuințele în locuri armonioase și funcționale. În calitate de soție și mamă de trei băieți, am dezvoltat un stil de viață care îmbină organizarea și autodisciplina cu profunzimea emoțională și dragostea pentru frumos. Prin proiectele și cărțile mele îmi folosesc talanții pentru a aduce frumusețe și echilibru nu doar în casele oamenilor, ci și în viețile lor, susținând femeile să își descopere vocația și să își dezvolte abilitățile unice”, a explicat Ramona Pintilescu.

Tot de la ea am aflat că Agenda 2025 - „Ghidul Femeii Moderne spre Echilibru și Armonie” oferă spațiu pentru planificarea fiecărei zile, permițând o organizare detaliată a timpului. Pe lângă sarcinile și întâlnirile importante, fiecare zi include secțiuni pentru priorități și obiective, astfel încât utilizatoarea să rămână concentrată pe ceea ce este cu adevărat important. Agenda oferă zilnic recomandări practice pentru autoîngrijire, organizare personală, îmbunătățirea relațiilor și gestionarea stresului. Acestea includ sugestii pentru productivitate la locul de muncă, sfaturi de sănătate, idei pentru a crea timp de calitate cu familia și sfaturi pentru îmbunătățirea stării de bine. Compactă și ușor de transportat, agenda este perfectă pentru a fi purtată în geantă. Are un stil modern, elegant, cu spații pentru scris și accente care îmbină minimalismul cu elemente vizuale atractive. Are coperți durabile, pagini rezistente la uzură, perfectă pentru utilizarea zilnică pe tot parcursul anului. Este, spune autoarea, mai mult decât un simplu instrument de organizare – este un ghid zilnic menit să aducă claritate, echilibru și armonie în viața femeilor care își doresc să fie organizate, să trăiască autentic și să evolueze constant.