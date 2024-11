Tradiții

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și-a prezentat colecția de costume populare pe care o are în podul casei sale. După ce zilele trecute a publicat filmulețe în care a prezentat locul din casă destinat rugăciunii, iar apoi crescătoria de păsări, acum a venit rândul bundițelor și cămășilor tradiționale din colecția liderului liberalilor suceveni.

„Suntem în pod, iar aici am mai mult bundițe. Asta e cu dihori, asta e de la Straja și asta este de la Botoșana, de la mine din sat, cu prim negru. Țin mult la ele. Am aici și cămăși din zona de munte și am cămăși cu ghinzi”, a spus Flutur. El a evidențiat în mod special cămașa „cu brandul meu”, cu mesajul „Hai în Bucovina!”, pe care a purtat-o la mai multe evenimente organizate în județul Suceava.

Președintele PNL Suceava a prezentat și curelele pentru costumele populare, dar și o pereche de cizme din piele, confecționate în Botoșana. „Cu astea bat eu la podele și mă critică adversarii, da-le-ar Dumnezeu sănătate”, a afirmat Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că toate costumele tradiționale pe care le are în podul casei sunt frumoase, adăugând că „mă bucur că ați poposit și la mine în pod să vedeți o parte din averea mea”.

