Susținere

Candidații PSD Suceava pentru Camera Deputaților, actualii parlamentari Eugen Bejinariu, Larisa Blanari și Cătălin Fediuc, au discutat, joi, cu sucevenii din cartierul George Enescu, precum și cu cetățenii și comercianții din piața agroalimentară.

„Astăzi am fost din nou printre oameni. Am luat la pas cartierul George Enescu și piața agroalimentară din zonă. Am stat de vorbă cu sute de oameni care ne-au transmis încrederea lor în echipa PSD Suceava, dar și în președintele Marcel Ciolacu. Mesajul nostru este clar: pentru marile proiecte de dezvoltare a județului e nevoie de o echipă unită în jurul președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. O echipă de parlamentari suceveni care să conteze pe toată susținerea guvernului PSD și a președintelui Marcel Ciolacu. Votați pentru dezvoltarea județului nostru! Alegeți Calea Sigură pentru Suceava!”, au transmis parlamentarii social-democrați.