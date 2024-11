Mesaj cu subînțelesuri

Ședința de desemnare a noilor viceprimari ai municipiului Suceava a fost un prilej bun pentru fostul viceprimar și candidat de primar, Lucian Harșovschi, de a transmite un mesaj de ”adio, dar rămân cu tine”, în care a lansat și o serie de provocări noii administrații.

”Dacă nu aș fi crezut că pot produce schimbarea, nu candidam. Sunt lupte pe care le câștigi și lupte din care înveți. Am căzut, ne-am ridicat, ne-am scuturat și mergem mai departe, mai puternici și mai buni. Am câștigat votul a peste 11.000 de suceveni, lucru care mă onorează și mă obligă. N-a fost majoritatea, dar am fost și suntem încă mulți și contăm în continuare. Vă mulțumesc pentru anii în care mi-ați fost alături! A fost o onoare să fiu viceprimarul municipiului Suceava și a fost o onoare să luptăm împreună!

Astăzi, prin alegerea viceprimarilor, s-a definitivat echipa de conducere a primăriei. Urez succes noii administrații și îmi doresc, ca pentru viitorul acestui oraș și pentru binele nostru, să transforme promisiunile în realitate”.

Fostul viceprimar PNL, actual consilier local, a ținut să precizeze că va fi în continuare printre oameni, pe teren, acolo unde i-a plăcut întotdeauna să fie, dar și în Consiliul Local, de unde speră să poată ajuta în continuare. Lucian Harșovschi a avut un mesaj special pentru noua administrație, care i-a făcut pe mulți să se încrunte:

”Să vă respectați promisiunile făcute și pentru care sucevenii v-au votat. Așteptăm cu toții construcția spitalului municipal, a stadionului Bucovina, a bazinului acoperit de la Industrial 1, iar sucevenii așteaptă și finalizarea proiectelor unei administrații care și-a încheiat mandatul.

Prin votul dat astăzi aici am demonstrat că sunt o persoană demnă și că respect rezultatul votului, dar nu uitați că trăim totuși într-o democrație și democrația e frumoasă. Ați câștigat. Nu transformați victoria în prigoană și în aroganță. Atâta timp cât vă veți ține de cuvânt și veți respecta meritocrația, aveți un partener în mine”.

Lucian Harșovschi a și postat recent o imagine în care părăsea biroul de viceprimar în care a lucrat mai bine de 12 ani, ocupat în prezent de administratorul public al municipiului, Irina Vasilciuc.

Vasile Rîmbu: ”Ar trebui să țineți cont și de acest start greoi, cu arierate și datorii extraordinar de mari”

Replica a venit de la noul primar, Vasile Rîmbu, care a evidențiat situația dificilă constatată la preluarea mandatului, care trebuie rezolvată înainte de a se putea trece la realizarea de noi investiții:

”Domnule fost viceprimar, o să vă dau un citat care poate o să vă consoleze puțin. Sunt înfrângeri care te ridică și victorii care te coboară. Rețineți asta și așteptăm să vă ridicați. Văd că ați citit programul nostru electoral, el rămâne valabil. Noi depunem toate eforturile ca să ne ținem de cuvânt, însă avem o mică mare greutate. Ați lăsat vechea administrație cu o gaură de peste 100 de milioane de lei și încă se lărgește. Atunci când ne veți cere socoteală ar trebui să țineți cont și de acest start greoi, cu arierate și datorii extraordinar de mari. Fără să insist foarte mult pe ele, o să vi le aduc în prim plan și o să vedeți că experiența pe care o invocați dvs. și echipa în care ați fost n-au fost dătătoare de cele mai bune rezultate. Vă asigur că argumentele respective vor fi însoțite de documente și de faptele de la fața locului. Încă o dată îi asigur pe suceveni de toată seriozitatea programului nostru, nu este numai al nostru, nu știu de ce ați făcut sau faceți delimitări, pentru că votând în bloc conducerea primăriei, consider și am toată convingerea că toți vom trage la aceeași căruță și pentru aceleași scopuri. Au fost alegeri locale, am respectat votul cetățenilor, cu cei doi viceprimari, unul al PSD, care a câștigat alegerile, și al doilea al PNL, care spuneți că ați avut 11.000 de voturi, și desigur că nu am banalizat, nu am dus în plan secundar celelalte partide care au reprezentanți prin consilieri locali valoroși. Misiunea este comună, fără delimitări între a noastră, a dvs. și a celorlalți colegi. Mi-aș dori foarte mult ca spectacolele din trecut să nu se mai repete pentru că nu sunt generatoare de bucurii generale, ci numai pentru cei care sunt amatori de așa ceva și cred, după anumite statistici, că nu sunt majoritari. Să ne apucăm de treabă”.

Mesajul primarului, transmis pe un ton destul de răspicat, demonstra că a fost deranjat de anumite aspecte ale intervenției fostului viceprimar, în condițiile în care PSD s-a aliat cu grupul PNL-PMP pentru a forma majoritatea în deliberativul local.