Un nou mandat

Primarul PNL din Todirești, Mugurel Bocancea, a depus miercuri jurământul pentru cel de-al doilea mandat, în prezența prefectului de Suceava, Alexandru Moldovan. A avut alături o ”armată” de liberali, în frunte cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, deputații Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu, respectiv senatorul Daniel Cadariu. Din partea PSD a ajuns deputatul Mirela Adomnicăi.

Din cei 15 consilieri cât va avea viitorul deliberativ din Todirești, la ședința de miercuri au depus jurământul 11, iar alți 4 supleanți au fost validați de Judecătoria Suceava și își vor prelua mandatele săptămâna viitoare.

Mugurel Bocancea a mulțumit invitaților, familiei, dar și angajaților din Primăria Todirești, iar mai apoi a spus ce își dorește pentru următorii patru ani.

”Presiunea pe primari este maximă, iar o dată la 4 ani primarul dă bacalaureatul în fața electoratului, iar eu cred că am făcut lucruri bune. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Flutur, pentru că dacă eu am fost o locomotivă pentru dezvoltarea comunei Todirești, el a fost prima locomotivă și fără el nu puteam face multe. O comună din nordul țării este una oarecare pentru cei de la București, iar fără persoane care să te susțină și să te ajute să deschizi o ușă este foarte greu. A fost un mandat foarte greu, cu pandemie, cu război, dar aceasta nu e o scuză, dar eu cred că ne-am făcut treaba maxim din ceea ce puteam face. Vreau să mulțumesc vechiului Consiliu Local, în special consilierilor locali PSD Pentelescu și Straton, care au înțeles mai mult decât alții necesitatea votării unor proiecte, asta în condițiile în care am fost pus în fața unor piedici în calea dezvoltării comunei. Mulțumesc și celor care nu m-au votat, pentru că anticampania care mi s-a făcut m-a întărit și mai tare. Noi nu trebuie să fim un Consiliu Local la concurență, ci trebuie să lucrăm pentru comunitate, să lăsăm politica deoparte și să facem administrație. Dacă nu ai 2-3 mandate de consilier nu ai ce căuta primar, pentru că blochezi comuna. Fac un apel la noul Consiliu Local să lăsăm animozitățile deoparte, să stăm strâmb și să gândim drept și să votăm proiectele pentru comună. Acum, la Todirești, majoritatea proiectelor mari, de infrastructură sunt în lucru sau terminate: aducțiune de apă, drumuri, gazul metan, urmează împădurirea a 50 de hectare de teren”, a precizat vechiul și noul primar din Todirești.

Felicitat de toți invitații prezenți la eveniment

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat în fața asistenței că este legat sentimental de această comună și l-a felicitat pe Mugurel Bocancea pentru realegerea în funcția de primar.

”Am fost și îmi doresc să rămân alături de Todirești și valea Solonețului, o comună aproape de locul unde și eu m-am născut, o comună de oameni gospodari. O să vă susțin de unde am să fiu în continuare, pentru că există o durere, și anume ai la Costâna rezervă de gaze naturale, dar tu în comună nu ai gaz și pentru asta trebuie să ne luptăm”, a fost mesajul transmis de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Cuvinte de laudă a avut și deputatul Ioan Balan: ”În următorii patru ani ca primar vă așteaptă proiecte importante pentru comunitate. Mai sunt și momente de campanie mai tensionate, dar binele comunității trebuie să primeze. De aceea cred că este important ca primarul să fie sprijinit, iar în felul acesta este sprijinită comunitatea. Nu ne putem preface că nu suntem în campanie politică, dar noi aici ne mândrim cu un primar destoinic și valoros, care încă nu a dat dovadă de tot ceea ce poate și de aceea am mare încredere în capacitatea sa administrativă și managerială”.

A luat cuvântul și senatorul Daniel Cadariu, care a spus: ”Știți cu toții că Mugurel a fost și încă mai este un fermier de succes, iar modul lui de a conduce lucrurile și de a le pune în practică a fost demonstrat în primul mandat. Și a avut bani puțini de la bugetul local, dar a făcut investiții așteptate de ani de zile și am convingerea că realizările din mandatul următor vor fi mult mai mari”.

”Mugurel Bocancea a început o muncă susținută aici, în administrația locală din Todirești, și am văzut că relaționarea cu oamenii din comună este una foarte dinamică, iar oamenii îl iubesc, ceea ce s-a văzut și la vot, iar asta nu face decât să-l oblige la și mai mult”, a precizat și deputatul Bogdan Gheorghiu.

Un mesaj din partea președintelui ales al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care se afla la un alt eveniment, a fost transmis de deputatul Mirela Adomnicăi: ”Mesajul este de susținere și de sprijin, pentru că proiectele într-o comună se dezvoltă indiferent de culoarea politică a primarului ales. Ne dorim ca și Todireștiul, pe lângă celelalte 113 unități administrativ-teritoriale din județ, să se dezvolte”.