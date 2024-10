Joi, 17 Octombrie 2024 (16:34:04)

Sunt 20 de ani de la plecarea la ceruri, de la trecerea în Lumină a artistei sucevene Ileana Bardă (1931-2004). În semn de omagiu, Muzeul Național al Bucovinei a organizat joi, 17 octombrie 2024, la Muzeul de Istorie, lansarea albumului de artă plastică „Ileana Bardă. Sensibilitate și măiestrie”.

Albumul a fost tipărit la editura Karl A. Romstorfer a Muzeului Național al Bucovinei, DTP: Irina Țibulcă, Biroul Artă.

Dr. Constantin-Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, moderatorul acțiunii culturale, a apreciat că în ultimele două săptămâni fost o avalanșă de evenimente plastice la muzeul sucevean, ceea ce arată că Suceava stă bine la capitolul arte plastice, pe de o parte, iar pe de altă parte arată că interesul pentru artiști și pentru artele plastice este destul de crescut.

Din păcate, a mai adăugat directorul Emil Ursu, Suceava încă nu are un muzeu de artă. „Muzeul de Istorie încearcă să suplinească un segment important de spiritualitate și de memorie, care lipsește în acest moment urbei, dar care, sper, ușor, ușor să se rezolve”, a completat directorul muzeului sucevean.

Albumul de artă plastică „Ileana Bardă. Sensibilitate și măiestrie” se deschide cu un cuvânt scris de dr. Constantin-Emil Ursu, intitulat „Ileana Bardă – 20 de ani de uitare”, din care am extras câteva rânduri foarte sugestive: „La împlinirea a 20 de ani de la trecerea în Lumină a Ilenei Bardă, ne plecăm frunțile și o rugăm să ne ierte pentru faptul că, în lipsa ei, am rămas aceeași <enclavă în care cultura este vitregită>, același oraș fără o galerie de artă reală, la fel de insensibil și indiferent față de artiști și artă”.

· Ileana Bardă, un nume ce trebuie scris în „Legendele Sucevei” sau în „Legendele Bucovinei”

Albumul de artă „Ileana Bardă. Sensibilitate și măiestrie” este rezultatul expoziției retrospective organizate de Muzeul Național al Bucovinei în anul 2023 (inițiată de Tatiana Chideșa, de la Planetariul din Suceava) și se dorește a fi un omagiu adus pictoriței, la 20 de ani de la moartea ei.

Majoritatea lucrărilor se află în colecții particulare din Suceava, doar două dintre lucrările prezente în album provin din colecția de artă a Muzeului Național al Bucovinei.

Paginile albumului reunesc peste 100 de lucrări ale artistei realizate pe parcursul vieții, autoportrete, flori, naturi statice, peisaje, grafică sau desen satiric, lucrări realizate într-o manieră personală, inconfundabilă.

Despre artistul plastic Ileana Bardă a vorbit mai întâi prof. Elena Andriescu, care a sugerat că dacă ar fi să se scrie „Legendele Sucevei” sau „Legendele Bucovinei”, precum a scris Alexandru Mitru „Legendele Olimpului”, ar fi total de neconceput ca dintre acestea să lipsească numele Ileana Bardă, care a fost o legendă vie și cât a trăit, și a rămas la fel în posteritate.

· „Ileana Bardă – Libertatea de a fi autentic”

Prof. Elena Andriescu și-a intitulat prezentarea sa din paginile albumului: „Ileana Bardă – Libertatea de a fi autentic”, pentru că, spune ea, „aceasta este marca distinctivă a Ilenei Bardă, a omului și a artistului Ileana Bardă, autenticul, adevărul”. „Am cutezanța să cred că am cunoscut-o foarte bine, dacă nu cel mai bine pe Ileana Bardă și în această calitate afirm, fără nici o ezitare, că în afară de iubita și sfânta mea mamă, care a plecat în eternitate cu șase luni înaintea Ilenei Bardă, Ileana Bardă este al doilea cel mai autentic om pe care l-am întâlnit în existența mea. Spațiul ei vital, unde trona sufletul ei încăpător cât pământul, cât universul, acest spațiu s-a aflat întotdeauna sub aura autenticului, a veritabilului. Nimic în acel spațiu nu era fals, prefabricat, contrafăcut, lunecos, incert, jucat, mimat. În acel spațiu totul era veridic, totul era sincer, totul era uman, și toți cei care au știut asta, toți cei care au avut privilegiul să pătrundă în acel spațiu și care au simțit asta, și care au rezonat cu asta, au fost cu adevărat niște oameni fericiți, niște oameni, cum se spune, <legănați de zei>”, a spus Elena Andriescu.

· „O viață întreagă de suferință și iubire”

Publicul aflat la lansarea albumului a mai aflat de la prof. Elena Andriescu că Ileana Bardă nu a jucat teatru niciodată în viața ei, decât la propriu, când a fost actor amator la Teatrul „Matei Millo” din Suceava.

„Rolul vieții ei, care a fost scris și regizat de Providență, l-a trăit autentic și cu o intensitate maximă. O viață întreagă de suferință și iubire, una generând-o pe cealaltă și invers, într-un carusel perpetuu care astăzi, din perspectiva timpului care s-a scurs, nu poate fi privit decât în genunchi. Ileana Bardă a fost la fel de autentică în arta sa ca și în viața sa. Personal, nu pot separa cele două dimensiuni. Pictura Ilenei Bardă este atât de iubită pentru că este o pictură care respiră, care are materialitate, care are suflet, vibrație, care are mai ales viață interioară, care are semnificație, simbolistică și mesaj. Este o artă la fel de vie și de autentică precum a fost viața ei. (...) Cele peste 4.000 de lucrări realizate de Ileana Bardă trăiesc în prezent în spații privilegiate, sub ochi privilegiați, pentru suflete privilegiate. De regulă, albumele de artă, de autor sunt făcute din inițiativa familiei și de către familie. Familia Ilenei Bardă este orașul Suceava, orașul întreg, marea familie a colecționarilor. Ei au putut face această lansare de album”, a completat Elena Andriescu. Pentru neuitare, o stradă din municipiul Suceava poartă numele „legendarei Ileana Bardă, veșnic iubită, neasemuită și neuitată”.

· „Ileana Bardă a fost o ființă polivalentă”. „Artistă unică prin cultură, talent și bunătate”

La evenimentul de joi a fost invitat și conf. univ. dr. I.C. Corjan, care a continuat să vorbească despre Ileana Bardă, cu care pe vremuri a fost coleg. „Ileana Bardă a fost o ființă polivalentă: făcea pictură, desen, a fost o foarte bună actriță de teatru, bună colegă, inteligentă, puțin corozivă, dar tot timpul cu umor. În plus, încuraja oamenii, ținea foarte mult la elevii ei, își respecta colegii. Mai presus de toate, Ileana Bardă a fost o mare artistă. Nu a fost nici modernistă, nici clasică. Ea a îmbrățișat formula postimpresionismului de secol XX, stăpânea acel realism aproape fotografic de redare a realității, ambianței. Este vorba de o pictură suportabilă, plăcută, cerută, căutată, cumpărată, care face onoare numelui său, colecționarilor și nu în ultimul rând muzeului sucevean”, a spus conf. univ. dr. I.C. Corjan, care a publicat și în album un material intitulat „Sensibilitate și măiestrie” (cronică de expoziție, 1986). Tot în albumul de artă plastică „Ileana Bardă. Sensibilitate și măiestrie” au semnat cronici scriitorul și artistul vizual Constantin Severin: „Ieșirea din istorie”, și graficianul satiric Viorel Corodescu-COV: „Marea artistă Ileana Bardă ar fi împlinit 90 de ani...”

Expoziția de anul trecut (31 mai 2023, în preajma zilei de 1 iunie, ziua ei de naștere) și albumul lansat joi au readus printre noi amintirea artistei Ileana Bardă. O parte dintre colecționarii care au participat cu lucrări ale artistei în expoziția organizată anul trecut și care au sprijinul astfel elaborarea albumul „Ileana Bardă. Sensibilitate și măiestrie” au fost prezenți și la evenimentul organizat la Muzeul de Istorie. Un omagiu dedicat Ilenei Bardă, „Artistă unică prin cultură, talent și bunătate”, după cum a scris Viorel Corodescu-COV.