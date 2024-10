N-ai economisit... vine Dan!

Războiul din Ucraina, pe lângă combatanți, agresori și agresați (victime), a adus în spațiul public comportamentul unor țări "neutre", care sub umbrela comerțului internațional acoperă cu bani, componente esențiale și cunoștințe tehnologice necesitățile invadatorului, Rusia. Cumpărând petrol și gaz în disprețul embargoului impus de națiunile democratice, exportând mașini-unelte și componente necesare industriei de apărare, aceste țări contribuie esențial la continuarea războiului, la distrugere și crime! Această formă de "comerț cu moartea" susține și regimurile dictatoriale și agresive din Iran, Coreea de Nord sau Venezuela. Fiecare națiune trebuie să-și utilizeze capacitățile tehnice, comerciale și de valorificare a oportunităților în folosul propriu pe piața mondială. Dar "linia roșie" există și aceasta este dată de comportamentul "partenerului" comercial pe plan politico-militar, de condamnarea sa internațională (ONU prin Consiliul de Securitate doar parțial pentru că agresorul, Rusia, are drept de veto!) și de evidența barbariei invaziei unei țări independente, recunoscute în granițele sale de comunitatea internațională.

Nu este întâmplător că națiunile cu o atitudine "binevoitoare" față de agresori (spre exemplu nu condamnă explicit agresiunea!) sunt conduse de lideri cu manifestări autoritare sau chiar dictatoriale. Democrație nu este în China, șchioapătă în Turcia și chiar în Ungaria, membră UE. Iar liderii lor au relații strânse cu Putin și clica criminală de la Moscova, la fel ca o serie de șefi de stat din Africa, Asia sau America Latină care numai democrați nu pot fi numiți. Aceste țări care pentru avantaje economice (petrol și gaz, spre exemplu!) susțin regimuri criminale pe plan intern și extern sunt, incontestabil, complici ai invadatorilor! Nimic nu justifică încălcarea dreptului la viață, la pace, dezvoltare și independență sub toate formele! Iar organismele internaționale, dar și toate statele cu regimuri responsabile trebuie să-i sancționeze diplomatic, politic, dar în primul rând economico-financiar pe cei care contribuie la susținerea agresorilor! Comerțul liber și accesul pe piețele mondiale are "liniile sale roșii" pe care trebuie să le impunem dacă nu vrem să devenim viitoarele victime!

Nu rezistă unei analize serioase nicio justificare a încălcării embargoului sau evitării sale prin firme din state "apropiate" dictatorului (foste state sovietice în cazul Rusiei). Sub motiv că economic suntem dependenți de agresori (energie și materii prime deficitare, în cazul Rusiei, produse și componente industriale, în cazul Chinei, etc.). Avantajul pe termen scurt va fi, de fiecare dată, urmat de consecințele monopolului pe care regimurile fără scrupule îl impun prin prețuri imense (China cu furnizarea de litiu, cupru, cobalt etc., unde are o pondere exagerată în rafinarea lor și prețurile au crescut și de cinci ori în doi ani!) sau limitarea (blocarea) fără justificare a livrărilor (formă a războiului economic!). Există soluții pentru diversificarea aprovizionării (gaz nu doar din Rusia sau litiu nu doar din China!) care oferă siguranță și predictibilitate economiei mondiale.

Sprijinirea agresorilor prin relații comerciale (India a crescut importul de petrol rusesc cu 60% într-un an!) este un avantaj de moment pe care Ucraina îl plătește cu sânge! Izolarea, pe lângă condamnarea diplomatică, pe toate planurile, dar în special economică, va bloca (și chiar rapid!) "mașinile de război" rusești, iraniene, nord-coreene sau ale acoliților lor din zona terorismului (Orientul Mijlociu sau Africa, spre exemplu). Chiar prețul agresiunilor, plătit și de cetățenii din state "șmechere" (China, Turcia, Ungaria, state fost sovietice etc.) va fi mare! Comunitatea internațională trebuie să-l facă MARE!

Dan Strutinschi