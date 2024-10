Opinie tranșantă

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a reacționat vehement la recentele acțiuni ale PSD, acuzându-i pe social-democrați de încercări de politizare a mediului de afaceri sucevean. Balan a declarat că a fost contactat de mai mulți membri ai Asociației IMM-urilor din Suceava, care și-au exprimat nemulțumirea față de ceea ce aceștia au perceput ca o încercare a PSD de a controla asociația în scopuri politice.

„Oamenii de afaceri suceveni nu vor să fie reprezentați politic, ci antreprenorial. În ultimele zile, am primit numeroase apeluri de la antreprenori care mi-au spus că nu doresc o asociere politică, ci sprijin pentru problemele reale ale afacerilor lor”, a declarat Ioan Balan. El a mai menționat că foști colegi din mediul de afaceri i-au reproșat că nu a luat atitudine împotriva „PSD-izării IMM-urilor” din județ.

În context, Balan a povestit că „un vicepreședinte PSD din Oltenia”, prezent la un eveniment recent al structurii asociative a IMM-urilor din Suceava, ar fi condiționat, potrivit organizatorilor, participarea la eveniment de absența reprezentanților PNL de la microfon. Deputatul a criticat această atitudine, afirmând că „dacă vii în Bucovina și taci, lumea o să creadă că ești prost, dar dacă îți dai cu părerea, s-ar putea să afle”.

Balan a continuat să critice PSD pentru gestionarea fondurilor și a plăților către IMM-uri, comparând actuala situație cu perioada guvernării conduse de Nicolae Ciucă: „Guvernul condus de Ciucă a asigurat plata la zi a facturilor pentru lucrările publice, în timp ce sub conducerea Guvernului Ciolacu plățile sunt întârziate cu șase luni.”

Deputatul PNL a concluzionat că, în loc să acapareze instituții și să își asume controlul asupra mediului de afaceri, PSD ar trebui să se concentreze pe sprijinirea antreprenorilor și rezolvarea problemelor acestora, cum ar fi întârzierile de plăți și dificultățile economice.

Ioan Balan și-a exprimat încrederea că viața politică va demonstra în curând cine are dreptate și cine doar încearcă să distragă atenția de la problemele reale cu care se confruntă cetățenii și antreprenorii din Suceava.