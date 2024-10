Ultimul Vamos!

Știrea sportivă care măturat ieri mapamondul este retragerea lui Rafael Nadal din tenis. Anunțul este oficial, iar retragerea va deveni efectivă după meciurile din Cupa Davis, de luna viitoare. Ce s-ar mai putea spune campionul spaniol, despre moștenirea sa sportivă? Pentru cei care îndrăgesc sportul acesta, istoria rămâne scrisă an de an, de vreo două decenii încoace. În special pe zgură, că acolo chiar se poate scrie. Sau desena, precum Rafael, nume de pictor. Și tot pe zgură, la Malaga, se va scrie ultimul capitol. A fost o decizie dureroasă, nu se îndoiește nimeni, dar ea nu mai putea aștepta. Temperament meridional, s-a împăcat mai greu cu situația, spre deosebire de Federer, tot încercând în utimii doi ani să mai tragă de el, să caute să-și mai convingă corpul că încă mai poate conta la vârf. Dar nici acoladele lui nu mai răneau ca odinioară, s-a schimbat parcă și tenisul, unii jucători zici că au laser în rachete. Bunăoară, în chiar ziua anunțului, cehul Machac (23 de ani) îl chinuia pe urmașul lui Nadal, Alcaraz, cu niște trasoare incredibile. Am văzut vreo două retururi direct câștigătoare pe primul serviciu al lui Alcaraz! Ei, cum ar fi fost să se mai supună Nadal unui asemenea tir? Timpul, trecerea lui, dimpreună cu transformările pe care le aduce, trebuie acceptate cu înțelepciune. Nu-mi face plăcere s-o spun, dar Simona noastră e în aceeași situație. Mă refer la situația sportivă, la senzația de ermetism căpătată de jocul căruia altădată îi explora toate cotloanele. Asta ar fi partea aia de acceptat cu înțelepciune, dar la Simona mai e și partea neplăcută care a adus-o aici. Ce bine ar fi să se poată retrage și ea după un titlu, oricât de mic, sau după o fază avansată la un turneu mai important! Însă cum să se întâmple asta când fiecare tur e ca o luptă inegală, purtată cu arme diferite? Va fi nemeritat de greu pentru ea când va trebui să ia decizia. În schimb, pe Nadal îl precede legenda, va trage de el pentru Spania la Cupa Davis știind că nu mai e nimic la orizont în afară de o viață lină, iar toți coechipierii își vor dori să-i ofere trofeul la meciul de adio, pentru un ultim Vamos!