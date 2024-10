Dezbatere

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat sâmbătă, 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, la o dezbatere organizată la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava pe tema leadershipului și inițiativei. La dezbatere au luat parte rectorul universității, Mihai Dimian, prodecanul Otilia Clipa, numeroase cadre didactice universitare și peste 140 de studenți de la diverse facultăți ale Universității.

„Am fost invitat să vorbesc despre lideri în administrație și politică. Consider că libertatea câștigată după 1989 este principala valoare democratică pe care trebuie să o apreciem. Încurajez inițiativa individuală și cea colectivă. Intrarea în competiție a inițiativelor conduce la selecția celui mai bun, duce la dezvoltare și formarea de lideri”, a spus Gheorghe Flutur. El a arătat că în cadrul evenimentului a vorbit despre omul Gheorghe Flutur, ca lider în politică. „Fac un sfert de veac de activitate politică, iar de 23 de ani sunt liderul organizației județene a PNL, timp în care performanța s-a măsurat în voturi și în procente. Am luat PNL de la 5% și acum se află la 40% în județul Suceava. Aceste lucruri mi-au consolidat calitatea de lider politic”, a precizat șeful administrației județene. El a amintit că la nivel național a ocupat funcțiile de vicepreședinte, președinte executiv, secretar general, prim-vicepreședinte și chiar președinte al PNL pentru o scurtă perioadă de timp, toate acestea datorită performanțelor politice înregistrate de-a lungul timpului.

„Am simțit nevoia să mă consolidez ca om politic în 2008, când, pentru prima dată în România, mi-am asumat candidatura la președinția Consiliului Județean Suceava pe baza votului uninominal, și am câștigat. Ca lider în administrația publică locală și județeană, am colaborat îndeaproape cu primarii, instituțiile statului și societatea civilă. Împreună, am reușit ca, de multe ori, județul Suceava să fie pe podium la nivel național. Am convingerea că un lider are obligația să îi asculte pe toți, să promoveze meritocrația și valorile, să își încurajeze echipa în momentele dificile și să comunice constant cu toți cei implicați”, a încheiat Gheorghe Flutur.