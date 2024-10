Cred că victoria celor de la FCSB în... era să zic grupele din Liga Europa, când de fapt e vorba și la ei de sezon regulat, are o relativă valoare de simbol. Răzvan Lucescu are imaginea unui tip care a reușit în meseria asta de antrenor. Chiar dacă nu a ajuns încă în fotbalul vestic, a rămas totuși în Europa, scriind istorie, la propriu, pentru un club precum PAOK Salonic, aflat dintotdeauna în umbra cluburilor ateniene. Dacă Lucescu senior a dat numele unei epoci în fotbalul turc, juniorul încearcă să-și pună amprenta la greci, rivalii istorici ai turcilor. E departe de a câștiga un trofeu european (în 2000, Galata câștiga Supercupa Europei cu Mircea Lucescu pe bancă), cel puțin nu în competiția în care prestează. Poate dacă va ajunge vreodată prin Liga Conferinței, acolo unde, ca termen de comparație, se află nu mai puțin de trei echipe din Cipru! Și niciuna din România, aș adăuga, ca fapt divers. Și chiar cu Cipru ne vedem curând la nivel de națională, ceea ce e un pic altceva. Revenind la Răzvan Lucescu și la reputația sa de profesionist, a lua bătaie de la o echipă la care corpul tehnic stă cu urechea la telefon pentru prețioasele indicații becaliene răstoarnă cumva sistemul de valori. În Grecia, filosofia de antrenor ar suna ridicol. Vorbeau cifrele, diferența de buget, de cotație a celor două loturi, numai că în fotbal există și un strop de inefabil. Iar victoria aceasta total nescontată îi dă apă la moară lui Becali, încă o dovadă pentru el că face ceea ce trebuie. Pe lângă asta, date fiind și condițiile vitrege, de inferioritate numerică (Olaru alternează cam des reușitele cu prostioarele, mai ales pentru un căpitan, căruia se presupune că nu-i e chiar străin uzul rațiunii), rezultatul are darul de a uni lotul, de a crea o apartenență, inclusiv pentru cei ostracizați, de care va fi nevoie în destule meciuri. Aș zice că tocmai au sporit șansele pentru FCSB de a fi relevantă și în acest sezon pe plan intern. Cât despre Liga Europa, cu 6 puncte după primele două jocuri, mai trebuie ciupite doar câteva puncte ca să se vadă primăvara. Conjunctural, s-ar putea și cu zestrea asta, dar ar fi culmea să nu mai sară vreun iepure din atâtea tufișuri.