Investiții

Primăria Cornu Luncii a investit peste 40 de milioane de lei în modernizarea școlilor din comună. Anunțul a fost făcut de primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, care a subliniat faptul că unitățile școlare au cunoscut o transformare radicală în bine în ultimii 12 ani. Gheorghe Fron a spus că valoarea proiectelor pentru modernizarea școlilor, grădinițelor și a bazelor sportive din comună se ridică la nu mai puțin de 38 de milioane de lei (380 de miliarde de lei vechi), atât din fonduri europene, cât și guvernamentale. Fron a precizat că alte câteva milioane de lei au fost alocate de la bugetul local pentru pregătirea tuturor studiilor, măsurătorilor și documentelor necesare pentru ca proiectele să poată fi aprobate la finanțare.

Primarul din Cornu Luncii a arătat că după toate aceste investiții în învățământ, cei 720 de copii din comună învață în momentul de față în cele mai bune condiții. „Elevii beneficiază de mobilier nou, ergonomic și modern și de aparatură IT de ultimă generație, care au fost achiziționate printr-un proiect european de 2,5 milioane de lei. Pot să spun că școlile arată foarte frumos, iar acest proiect pentru dotarea lor cu mobilier și echipamente IT are legătură cu celelalte proiecte pe care le-am terminat anul acesta, pentru creșterea eficienței energetice a școlilor din Brăiești și Băișești. Iar după finalizarea proiectelor de eficientizare energetică a școlilor din Brăiești și Băișești, directorul Programului Operațional Regional din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est de la Piatra Neamț a ținut să evidențieze faptul că acestea sunt cele mai frumoase din regiune. De precizat că, anterior, am finalizat proiectele pentru două școli la Sasca Mare, cu tot cu sală de sport, cu teren de sport, școala de la Cornu Luncii, cu teren de sport, școala de la Dumbrava și grădinițele de la Dumbrava și de la Băișești”, a arătat primarul din Cornu Luncii.

Gheorghe Fron dă asigurări că are și alte proiecte pregătite pentru continuarea modernizării școlilor

Gheorghe Fron a dat asigurări că investițiile în învățământ nu se vor opri aici, pentru că va depune și un proiect pentru o grădiniță nouă în Cornu Luncii, o nouă sală de sport, precum și mai multe proiecte pentru creșterea eficienței energetice a școlilor din Cornu Luncii și Sasca Mare, după modelul celor de la Brăiești și Băișești. „Avem proiecte și pentru școală nouă la Păiseni, o sală de sport la Băișești și o creșă la Sasca Nouă. Și cu acestea am terminat cu unitățile de învățământ din comuna noastră”, a declarat Fron.

El a mai spus că în calitate de primar a dat o atenție sporită construirii de noi baze sportive în comună pentru a fi folosite de copiii și tinerii care vor să facă performanță. Gheorghe Fron a precizat că aceste investiții sunt pe deplin justificate având în vedere performanțele sportivilor care provin din această comună. „Căpitanul echipei României Under 20, campioană europeană, este din Păiseni, iar acum joacă la Timișoara, iar căpitanul echipei LPS Suceava care este campioană pe România este tot din Păiseni, și acum l-a luat Steaua”, a arătat Gheorghe Fron.

În final, el a spus că este extrem de bucuros că după 12 ani de la preluarea mandatului de primar în Cornu Luncii unitățile școlare din comună arată foarte bine și sunt modernizate.