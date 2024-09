Performanță

Facultatea de Medicină și Științe Biologice (FMSB) din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava a afișat rezultatele primului examen de admitere organizat la Suceava pentru programul de studii universitare de licență în Medicină. Valoarea mediilor de promovare a fost una deosebită, arătând nivelul important de pregătire al tinerilor candidați și interesul mare al acestora pentru acest program. Pentru cei admiși urmează acum repartizarea pe locurile bugetate sau cu taxă și sesiunea de înmatriculări, în perioada 17-20 septembrie.

Medii mari la un examen cu un grad de dificultate comparabil cu cel de la alte universități de medicină din țară

Calitatea participanților în examenul de admitere la programul de licență în Medicină de la USV, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1.030 din 21 august 2024, a relevat faptul că această nouă specializare beneficiază de o mare atracție din partea tinerilor absolvenți. Joi, 12 septembrie, cu o zi înaintea susținerii probelor de examinare, pe listele de înscriere pentru prima sesiune de admitere la programul de studii universitare de licenţă în Medicină, cu 6 ani de studiu, erau înscriși 311 candidați, la proba scrisă a admiterii prezentându-se vineri 298 dintre aceștia. Având în vedere cele 60 de locuri oferite la acest profil de către Facultatea de Medicină și Științe Biologice a universității sucevene, dintre care 20 de locuri fără taxă şi 40 de locuri cu taxă, la acestea adăugându-se 6 locuri fără taxă pentru românii de pretutindeni, concurența constatată a fost de 15 candidați pentru un loc pe cele 20 de locuri bugetate și în același timp de 5 candidați pentru un loc bugetat sau cu taxă, luând în considerare cele 60 de locuri oferite.

Numărul mare de candidați a făcut ca și modul de organizare al concursului de admitere să fie unul foarte riguros. O comisie de profil formată din profesori universitari a întocmit în zilele premergătoare examenului, într-un mediu securizat din campusul universității, subiectele care au fost propuse spre rezolvare concurenților în cadrul examenului de vineri. Examenul scris s-a desfășurat în spații ale corpurilor A și E din universitate, vineri, 13 septembrie, între orele 10.00-13.00, rezultatele fiind afișate pe site-ul facultății în cursul zilei de luni.

Examenul a constat dintr-un test grilă cu 100 de întrebări, 80 dintre acestea fiind din Biologie (Anatomia și Fiziologia Omului), restul de 20 fiind tratate în funcție de alegerea făcută de fiecare candidat între disciplinele Fizică și Chimie Organică.

Conducerea comisiei de admitere, impresionată de calitatea concurenților

L-am contactat luni pe prof. univ. dr. Mihai Covașă, decanul Facultății de Medicină și Științe Biologice Suceava și președinte al comisiei de admitere, care ne-a împărtășit, cu importanta sa experiență, câteva impresii despre derularea acestui prim examen la Medicină în cadrul USV: ”Candidații prezentați la examenul pentru Medicină de la USV au provenit din multe locuri din țară, cu preponderență însă din județul Suceava. Am reușit să discut cu câțiva studenți care ieșeau de la examen, pentru a vedea ce gândesc despre derularea acestui examen. Ei au fost plăcut impresionați de modul în care a fost organizat examenul, gradul de dificultate al subiectelor nefiind diferit de cele întâlnite la alte universități de medicină din țară. Am rămas plăcut surprins de calitatea studenților, prima medie de promovare fiind 9,46, iar media minimă de intrare fiind 8,29. Această marjă destul de mare de peste un punct ne spune că testul nu a fost ușor, iar acești candidați au fost foarte bine pregătiți pentru un examen la Medicină. Am remarcat un interes nu doar pentru a intra la Medicină, dar și pentru a veni la Medicină la Suceava. Au venit candidați din București, am văzut din Deva și din alte orașe îndepărtate, determinați pentru a deveni studenți în Medicină la Suceava, ceea ce reprezintă un lucru pozitiv pentru viitorul acestei facultăți din USV. Calitatea ridicată a acestor candidați care au promovat acest examen ne spune că grupele care se vor forma la acest profil vor fi foarte bune și se va face o medicină de calitate la Suceava.”

Existând concurenți cu aceeași medie, criteriile de departajare ale acestora s-au bazat pe punctajul obținut la principala disciplină din examen, Anatomia și Fiziologia Omului, apoi pe punctajul obținut la materia obligatorie, Chimie Organică sau Fizică, și, în final, pe media generală obținută la examenul de bacalaureat. Repartizarea promovaților pe cele 60 de locuri, din care 20 bugetate și 40 cu taxă, se face conform clasamentului realizat în ordinea mediilor și afișat pe site-ul facultății. Din cele 20 de locuri bugetate, un loc este ocupat de un absolvent al unui liceu din mediul rural. Pe locurile dedicate românilor de pretutindeni sunt doar doi candidați admiși, care au obținut o medie de promovare.

Listele finale de repartizare a viitorilor studenți vor fi afișate însă după sesiunea de înmatriculări, când se va ști foarte clar care au accesat locurile bugetate și pe cele cu taxă, în funcție de modul de calificare al fiecăruia. Cele câteva contestații pe corectură au primit deja un răspuns din partea comisiei de contestații, care a efectuat și două modificări ale grilelor în cazul unor candidați.

Mai multe informații pot fi consultate pe pagina web a Facultății de Medicină și Științe Biologice (https://fmsb.usv.ro/) şi pe pagina de admitere a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (https://admitere.usv.ro/).