Inițiativă

Omul de afaceri sucevean Petrică Negrea, coordonatorul AUR pentru zona de munte a județului, propune o soluție concretă pentru o reformă reală în administrația publică din România.

Petrică Negrea consideră că reforma în administrație ar trebui să înceapă cu un audit efectuat de un organism profesionist cu profil de instituție europeană sau o firmă de consultanță din zona de performanță „the big four”.

El spune că o astfel de soluție ar putea întruni un consens general al clasei politice din România.

Negrea a precizat că în prezent orice inițiativă a unui partid e criticată de celelalte, motiv pentru care acceptarea cvasiunanimă a unei soluții poate veni de la un for cu profil sau anvergură europeană.

„Ca om care trăiesc într-o societate, care din punct de vedere juridic este condusă de administrație, am simțit, din ce în ce mai clar, că am o responsabilitate să am aceste opinii despre politicile centrale.

Am început cu politicile care au impact direct cu domeniul meu de interes, cel al ospitalității, și am avut în vedere politicile privitoare la investiții în infrastructură, la proiecte pe fonduri europene, la politici fiscale. Ulterior am început să devin mai receptiv la ceea ce înseamnă administrația locală.

Sincer, cred că perioada COVID-ului a fost inițiatoare, și cred că nu doar pentru mine, pentru înțelegerea mai clară a rolului, puterii și limitelor administrației.

Cu toții am simțit atunci că administrația nu e doar o formă inertă așezată într-un cofraj al statului, care dă autorizații și colectează taxe, ci poate fi și vizibil fermă. Acesta a fost un moment în care mi-a fost clar că felul în care administrația este creionată ne poate schimba profund viața și este în responsabilitatea noastră să o îmbunătățim”, a transmis Petrică Negrea.

Făcând referire la propunerea sa, el a consideră că este necesar un audit structural pe administrația centrală și locală, nu cu scopul principal de a reduce numărul de posturi, ci pentru a le așeza bine la nivelul fișelor de post, regulamentelor interne și proceduri, deschiderea de noi poziții și închiderea altora.

Omul de afaceri spune că această soluție se poate extinde și la alte domenii, însă e important să se înceapă cu administrația pentru că aici factorul politic, cât și factorul subiectiv personal a fost mai accentuat la angajare, mai mult decât în alte domenii ale statului.

Petrică Negrea consideră că angajările în administrație ar trebui să se facă la nivel central, să nu fie la „mâna unor șefi locali” și să se bazeze pe principii de etică și performanță

Petrică Negrea a mai adăugat că până la acest audit este necesară și o discuție sinceră pe tema reformei în administrație între factorii decizionali asupra atmosferei la locul de muncă.

„Noi putem vorbi despre reforme instituționale, relații externe, proiecte europene, performanțe profesionale, dar dacă nu creăm o armonie la locul de muncă atunci e greu să ai productivitate într-un mediu pe care-l percepi toxic”, a declarat Negrea.

Pe de altă parte, el a făcut referire și la „nepotismele din administrație”.

Omul de afaceri sucevean a spus că a auzit de această speță sesizată în presă și consideră că această situație dăunează imaginii administrației publice în ansamblu, pentru că o autoritate locală ar trebui „să se comporte ca un releu de meritocrație”.

Petrică Negrea spune că trebuie luate măsuri pentru a se stopa acest fenomen, pentru că „administrația trebuie să dea tonul pe chestiuni de etică profesională celorlalte instituții ale statului”. Astfel, el consideră că angajările în administrație ar trebui să se facă la nivel central, să nu fie la „mâna unor șefi locali” și să se bazeze pe principii de etică și performanță.

„În concluzie, în acest domeniu ar trebui un audit european, examene naționale pentru accederea în administrația publică locală și centrală și un mix funcțional între contractele de muncă, fișa postului și regulamentele interne de organizare”, a încheiat omul de afaceri sucevean.

De precizat că Petrică Negrea s-a înscris recent în competiția internă în cadrul AUR Suceava pentru desemnarea candidaților la alegerile parlamentare de la finalul anului.